林智勝引退賽溫暖開打　U12小將與威廉波特冠軍隊傳承棒球夢

▲▼林智勝與東園國小少棒球員。（圖／台北市衛生局提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至9月7日在臺北大巨蛋熱血登場。這不僅是一場屬於棒球迷的榮耀盛會，更融合了公益、文化與傳承的意義。林智勝希望透過這個告別舞台，把棒球的熱情與力量，傳遞給下一個世代。

9月5日賽前開球儀式由今年U12世界盃少棒代表隊的台北市福林國小小將參與；9月7日賽前，奪下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的台北市東園國小小球員，將在全場見證下把冠軍獎牌與旗幟獻給台北市政府，並與味全龍交換紀念球，象徵從大師兄到新生代的世代接棒。

味全龍球團與頂新和德文教基金會攜手「接棒未來計畫」，特別邀請原棒協及偏鄉原住民小球員進場觀賽，讓孩子們能在臺灣最大的棒球舞台親身感受職棒熱情。球團表示：「林智勝不僅是職棒傳奇，更是孩子們心中的榜樣。他最大的心願，就是在引退賽讓更多小朋友參與，留下夢想的記憶。」

系列賽最後一場（9/7），賽後還邀請臺北市原住民族合唱團獻唱，以悠揚歌聲祝福林智勝人生新篇章，也展現文化傳承的力量。

球團提醒，9月5日至7日觀賽球迷可享有【捷運票價補貼】優惠，建議搭乘捷運前往大巨蛋，並提早進場以享受最順暢的觀賽體驗。

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

