天王柯瑞灌籃糗失手！重來一次挽顏面　霸氣回應是否接近退休

Steph Curry needed to redeem himself after failing to finish the dunk ????



(????: somaalliance_3x3)pic.twitter.com/pIgL1kv0xB — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）已年過37歲，仍用行動證明自己「飛得起來」。他最近在中國重慶舉行個人訓練營，原本想大秀灌籃美技卻意外失手，還好重來一次順利完成，全場氣氛瞬間沸騰，影片也迅速在社群瘋傳。他最近也被問到退休話題，對此他堅定表示，不認為自己已經接近掛靴。

柯瑞現年37歲，即將迎來生涯第17個賽季。他上季場均能砍24.5分，三分球命中率高達39.7%，維持聯盟頂尖水準。新賽季他將繼續聯手年初才入隊的巴特勒（Jimmy Butler）以及老搭檔格林（Draymond Green），在強敵環伺的西區繼續力拚個人第5冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士天王柯瑞日前展開中國行，重慶的無人機燈光秀再現晚安慶祝。（圖／翻攝自IG／stephencurry30）

在最近飛前往中國參加活動前，柯瑞接受灣區《ABC7新聞》專訪，被問到是否考慮即將到來的退休問題。2025-26賽季他就將滿38歲，他坦言每天都會自問，但答案依舊堅定。

「每天起床，你還是會想去球館，繼續練習、打磨技術。我依然熱愛籃球，所以現在完全沒有急迫感要退休。」柯瑞說，自己曾向延長生涯的球員取經，得到的建議是「以兩年為一個周期，傾盡全力去打，再重新評估。」

柯瑞透露，自己正展開新循環，清楚知道必須付出多少努力才能維持頂尖狀態，當被問到「是否已經接近掛靴的一天？」柯瑞毫不猶豫回答，「不會。」

▲2025柯瑞亞洲行。（圖／UA提供）