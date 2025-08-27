最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著2025年大聯盟球季邁入最後衝刺階段，兩大聯盟的MVP競爭也逐漸明朗化；根據MLB.com最新專家投票，美聯出現了新科領先者，而國聯則幾乎毫無懸念，大谷翔平以壓倒性優勢穩居榜首。

最新投票中，水手捕手羅里（Cal Raleigh）獲得22張第一名選票，以壓倒性表現首次登上美聯MVP榜首；羅里目前全壘打數直逼60發，並以49發刷新捕手單季紀錄，同時以106分打點高居美聯第一，OPS+來到167，火力輸出全面爆發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）則以15張第一名選票位居第二。雖然他明星賽後手感冰冷，並因手臂傷勢缺陣部分賽事，但整體打擊三圍依舊居大聯盟之首，40支全壘打僅落後羅里。

皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.） 以穩定火力居第3，八月打擊率高達 .346，正處於連13場安打高峰。

守護者拉米瑞茲（José Ramírez） 則再次展現一貫穩定，繼續維持在MVP第4；至於老虎隊王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），憑藉全大聯盟最佳的0.87WHIP與2.32ERA，強勢擠進前5名，並同時角逐賽揚獎。

國聯MVP競爭幾乎成為「大谷翔平獨角戲」，道奇二刀流巨星大谷翔平拿下34張第一名選票，遙遙領先；他不僅以45發全壘打並列國聯第一，還以 .619長打率與1.008 OPS稱霸打線，同時在得分（122）與壘打數（307）領先全大聯盟，雖然投手端防禦率4.61普通，但高達11.5的K/9再次證明其雙向價值。

費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber） 雖然火力兇猛，以109打點居全大聯盟之首，並在明星賽後轟出15發全壘打，但仍難撼動大谷的霸權；小熊新星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）則以6.4bWAR 領先國聯，朝生涯首度30-30挺進。

費城人游擊透納（Trea Turner） 首度躋身前5，憑藉160支安打成為安打王；海盜新生代王牌斯金斯（Paul Skenes）則以2.07ERA 與181次三振領跑賽揚獎，同時強勢打進MVP榜單。