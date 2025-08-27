運動雲

美媒點名道奇季後賽「惡夢對手」　費城人成大谷翔平剋星

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國媒體《FanSided》在25日特別專題中，點名洛杉磯道奇在本季季後賽最想迴避的「惡夢對手」，正是國聯強權費城費城人隊。

《FanSided》指出，季後賽的勝負關鍵之一在於「相性」。即使是強隊，若弱點被對手掌握，仍可能瞬間陷入困境；道奇近年與費城人的對戰紀錄極為不利，自2023年以來4個系列賽全數落敗，戰績僅3勝9敗，即使大谷翔平加盟後，道奇對費城人的戰績仍為2勝7敗，顯示難以突破的劣勢。

此外，道奇打線在費城人投手群的壓制下顯得無力，過去交手僅攻下28分，其中7分集中在單場，其他比賽幾乎場場陷入火力停擺。

更令道奇頭痛的是，費城人展現出「大谷封鎖術」。本季大谷對費城人11打數僅1安打、被三振5次，徹底遭到壓制；生涯累積數據同樣低迷，打擊率僅.232、OPS.662，而在費城人主場市民銀行球場的44打數更是未能擊出任何全壘打。

《FanSided》分析，對高度依賴大谷的道奇而言，若翔平無法突破對費城人的苦手障礙，季後賽將極度不利，「球隊希望大谷能自在發揮，但在費城人面前，他很難找到突破口。」

專題最後指出，除非大谷能在短時間內克服心理與數據上的劣勢，否則費城人將持續是道奇最想迴避的「夢魘對手」。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

