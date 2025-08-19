運動雲

>

橫山溫大天生左手缺陷仍上演超美技！甲子園沸騰球迷直呼感動

▲甲子園球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲甲子園球場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本夏季甲子園正如火如荼開打，岐阜商高校外野手橫山溫大在19日對戰橫濱高校的比賽中，再次展現驚人實力，成為球場焦點。橫山因天生左手缺少手指，但他克服障礙在今年夏天寫下勵志篇章，此戰以右外野手身份先發，並在比賽中完成一記超美技守備，球迷都為他歡呼。

比賽首局，兩出局二壘有人時，橫山敏捷追向橫濱四棒打者奧村頼的右外野飛球，最後高高躍起用右手完成接殺，成功化解岐阜商的危機。

這次精彩守備讓球場觀眾報以熱烈掌聲，也讓社群平台瞬間出現「橫山君」熱搜，粉絲留言直呼「看橫山溫大就想哭」、「他的跳躍接球太厲害了」、「真是感動到不行」，讚聲不斷。

打擊方面，橫山同樣表現亮眼。本屆比賽中，他已連續4場安打，展現出色的打擊控制力，克服左手的身體限制。守備時，他戴右手手套，接球後迅速換手傳球，動作俐落，被有棒球經驗的高中棒球迷們大讚「儘管天生有缺陷，他仍是出色球員」。

關鍵字： 岐阜商高中橫山溫大甲子園日本棒球守備技術

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

「沒有他我早就下課了」　勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

「沒有他我早就下課了」　勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

內城第一人！U15葉幸福感謝大家送幸福　未來要打職棒照顧家人

內城第一人！U15葉幸福感謝大家送幸福　未來要打職棒照顧家人

直言打國家隊沒好處！八村壘再談批評籃協：只是希望日本更強

直言打國家隊沒好處！八村壘再談批評籃協：只是希望日本更強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

439歲前馬刺冠軍射手宣布退休

5U15胡冠威飆147被日本注意到了！

最新新聞

1TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

2山本由伸嘗試「新配球」組合收成效

3橫山溫大天生左手缺陷演出超美技

4道奇錯失魔術數字　羅伯斯：本該贏下

5西語老師「致命掉球」　羅伯斯緩頰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366