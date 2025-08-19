橫山溫大天生左手缺陷仍上演超美技！甲子園沸騰球迷直呼感動

▲甲子園球場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本夏季甲子園正如火如荼開打，岐阜商高校外野手橫山溫大在19日對戰橫濱高校的比賽中，再次展現驚人實力，成為球場焦點。橫山因天生左手缺少手指，但他克服障礙在今年夏天寫下勵志篇章，此戰以右外野手身份先發，並在比賽中完成一記超美技守備，球迷都為他歡呼。

横浜高校の織田翔希くん

vs

県岐阜商の横山温大くん



第一打席はセンターフライ



ハンデあるのに片手で織田の球をセンター

に運ぶか！？



やっぱり横山くんすごい pic.twitter.com/khJrI6G1db [廣告]請繼續往下閱讀... August 19, 2025

比賽首局，兩出局二壘有人時，橫山敏捷追向橫濱四棒打者奧村頼的右外野飛球，最後高高躍起用右手完成接殺，成功化解岐阜商的危機。

這次精彩守備讓球場觀眾報以熱烈掌聲，也讓社群平台瞬間出現「橫山君」熱搜，粉絲留言直呼「看橫山溫大就想哭」、「他的跳躍接球太厲害了」、「真是感動到不行」，讚聲不斷。

打擊方面，橫山同樣表現亮眼。本屆比賽中，他已連續4場安打，展現出色的打擊控制力，克服左手的身體限制。守備時，他戴右手手套，接球後迅速換手傳球，動作俐落，被有棒球經驗的高中棒球迷們大讚「儘管天生有缺陷，他仍是出色球員」。