拍胸鼓勵陳統恩？吳俊偉笑曝是美麗誤會：對主審比的！

中信兄弟終結者吳俊偉16日登板，與經驗尚淺的年輕捕手陳統恩搭檔。最後一打席他向本壘拍胸的動作，被球迷誤解為替陳統恩打氣，不過這卻是「美麗的誤會」，其實是對主審比的手勢。但他也補充說，「統恩確實很緊張，不過他也有鼓勵我，相信他會越來越好。」

吳俊偉還原當下情況：「統恩接球時覺得是好球，但被判壞球，主審也有點情緒，我只是想安撫主審。」聽聞球迷以為他在替捕手加油時，他笑著說：「他蹲得不錯，我上場前他先溝通暗號，甚至鼓勵我，說『一起加油喔！』」吳俊偉過去自己投球時也曾很緊張，但遇到比自己更緊張的捕手還是頭一遭，「應該是第一次吧！」

由於陳統恩蹲捕經驗不多，吳俊偉認為自己需要多一點想法，但仍肯定他的引導能力，「想法幾乎一致，沒有搖頭。」賽後陳統恩對他說，「真的很緊張」，讓吳俊偉替他感到高興，「他有機會表現自己，進步很多。」

至於自己傷後復出仍在調整期，吳俊偉說：「還有很多細節要修正，像球的位置和軌跡。控球最近沒那麼理想，常常壞球在前。應該說選手每天狀況不一樣，我也一直在學習，努力找到更好的自己。」