大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

▲道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇16日（台灣時間）主場迎戰教士，克蕭繳出6局僅失1分的優質先發好投，率隊以3比2獲勝，終止4連敗，同時中斷教士5連勝。

勞雷亞諾（Ramón Laureano）2局上狙擊克蕭，轟出直擊左外野全壘打標竿的陽春砲，教士取得領先。道奇3局下反攻，康佛托（Michael Conforto）、佛里蘭德（Alex Freeland）連續安打展開反攻，羅哈斯（Miguel Rojas）短打成飛球卻幸運落地成內野安打，大谷翔平擊出滾地球靠野手選擇上壘，幫助壘上跑者回壘得分追平。隨後貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打送回超前分，不過大谷翔平企圖盜壘失敗，結束該局攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平6局下選到保送，但隊友未能送回分數。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）7局下轟出陽春砲，再添1分保險分。帕吉斯（Andy Pages）獲得保送後，教士換上松井裕樹，他又投出一次保送，隨後三振佛里蘭德才化解危機。教士8局上靠著艾瓦瑞斯（Luis Arraez）高飛犧牲打追回1分。

克蕭主投6局僅被敲2支安打，其中1支是全壘打失1分，拿下本季第7勝、生涯第219勝。近3戰都投滿6局，合計僅失2分，表現相當穩健，防禦率降至3.01。大谷翔平此役3打數無安打，8月首次、也是相隔13場比賽後再度熄火。

道奇是在14日睽違108天後失去分區龍頭，本次回到主場迎戰教士的3連戰首戰就拿下勝利，也為球隊本季最長的13連戰開出紅盤。目前道奇與教士戰績同為69勝、53敗，並列國西第一。