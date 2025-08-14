運動雲

大谷翔平術後用球數新高80球！　稱5局登板時仍不疲勞

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平創下術後用球數新高。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（14）日對戰老東家洛杉磯天使，首次在右肘手術後投至第5局，但遇到亂流，僅投完4.1局，最終被敲5支安打、失4分；打擊方面4打數1安打，洛杉磯道奇以5比6遭逆轉，苦吞4連敗，也讓出國聯西區龍頭。

大谷此役用球數達到術後新高的80球，第5局在解決首名打者後，連續被奧哈普（Logan O'Hoppe）與特奧多西奧（Bryce Teodosio）敲出安打，隨後又被尼托（Zach Neto）擊出二壘安打失掉2分，結束今日投球任務。

賽後，大谷表示5局並未感到體力透支，「疲勞感沒有，反而對第1個打者的感覺很好。」但他也坦言關鍵球處理不夠到位，「2個追到2好球後的決勝球都偏甜，結果被打出2支安打，這部分很可惜。」

他進一步指出，本有機會製造三振脫困，「追到2好後應該把球投到更能製造揮空的區域，如果被碰到球，就會容易出現安打，那球應該更細膩一點會更好。」

 
關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

