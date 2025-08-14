「如果能更仔細一些就好了！」大谷反省投球細節　道奇4連敗跌至分區第2

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇日籍二刀流球星大谷翔平，14日在客場對戰老東家天使以「第一棒、投手兼指定打擊」先發出賽，投打雙管齊下；此役雖在投球端繳出本季最長4.1局、用球數最多的80球，送出7次三振沒有保送，卻在5局下半遭遇亂流失掉關鍵分數，最終大谷無緣復出後首勝。球隊也遭逆轉以5比6落敗，道奇苦吞近期4連敗，分區排名跌至第二。

賽後大谷在接受訪問時坦言，第5局關鍵時刻未能把球投進最佳位置是關鍵轉折：「第5局是在追到兩好球後，希望能把球投到能確實製造揮空的好球帶，如果被打到的話就會變成飛球或安打，所以如果能更仔細一些，應該會是最好的結果。」

Ward launches his 29th of the year! pic.twitter.com/2FKce53YqK — Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2025

此外他也強調，目前球隊陷入連敗，必須及時調整心態：「這是一場接近的比賽，可惜沒能贏下來，明天休兵日之後還有重要的比賽，會切換心情迎戰，我們有開會檢討，但還沒轉化成勝利。」

這是大谷本季第9場先發，也是他轉戰道奇後首次以投手身分對上老東家天使，上一次在天使球場先發已是721天前；首局他用最快162.1公里（100.7英里）的直球與滑球組合三振楚奧特（Mike Trout），重現2023年WBC決賽的經典對決。

2局上半，大谷被天使4棒瓦德（Taylor Ward）轟出右外野陽春砲，接著又因高飛犧牲打失第2分，追平本季單場最多失分紀錄；這也是他自7月21日對雙城以來，再度被擊出全壘打；隨後大谷很快調整配球，混合伸卡球與變化球壓制天使打線，連續解決11名打者，期間再度三振楚奧特。

Rengifo tacks on another pic.twitter.com/77WPKNhsrd — Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2025

4局上半道奇再添2分，以4比2領先進入下半局，大谷在與楚奧特的第2回合交鋒中飆出162公里直球再度三振對手；然而第5局他先三振倫希佛（Luis Rengifo），但隨後連被奧哈普（Logan O’Hoppe）與特奧多西奧（Bryce Teodosio）安打攻佔一二壘，下一棒尼托（Zach Neto）擊出二壘安打帶回2分，天使將比分縮小至4比5落後。此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）走上投手丘，結束大谷本場投球。

another Mag-Neto moment pic.twitter.com/tMAZqBlKZg — Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2025

道奇在第8局原本以5比4領先，但牛棚先後出現保送與滿壘危機，第四任投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）遭奧哈普（Logan O’Hoppe）擊出逆轉2分安打，終場道奇5比6落敗。

WE GOT OURSELVES A FREEWAY SERIES pic.twitter.com/E0MwLF1NAM — Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2025

這是道奇在「高速公路大戰」中自上季以來的7連敗，本季例行賽6戰全敗；在教士當日贏球後，道奇落後1場差距跌至國聯西區第二，這也是自4月27日以來首次讓出龍頭。