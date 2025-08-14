投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

▲大谷翔平首打席敲出三壘安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」大谷翔平再度締造大聯盟紀錄，今（14）日與洛杉磯天使的「高速公路大戰」最終戰中，大谷以先發投手身分首打席敲出三壘安打，成為自1900年以來首位達成此壯舉的先發投手，寫下125年來首見的紀錄。

1局上，打者大谷鎖定天使先發漢瑞克斯（Kyle Hendricks）的變速球，一棒掃向右外野，隨後高速繞過二壘並滑上三壘，全場球迷報以熱烈歡呼。這一擊對大谷而言更具意義，因為這是他離開效力6年的老東家，首次以先發投手身分對決天使。

Top of the 1st: Shohei Ohtani hits a leadoff triple



Bottom of the 1st: Shohei Ohtani strikes out the leadoff batter pic.twitter.com/0H4ORzJjyU — MLB (@MLB) August 14, 2025

此役前，大谷本季打擊率0.284，累積43轟、79分打點、114得分，出賽118場；自動Tommy John手術回歸投手丘後，他投了19局多，防禦率2.37並送出25次三振。首打席的三壘安打展現了他的罕見二刀流能力，在現代棒球中，先發投手幾乎不會擔任開路先鋒，更遑論敲出三壘安打。

1局下、4局下，投手大谷都三振掉老戰友天使主砲楚奧特（Mike Trout），展現攻守兼備的價值。另外，這場比賽也關乎國聯西區的分區排名，對季後賽席位有直接影響，格外重要。

Mike Trout at the plate to face Shohei Ohtani for the first time in an MLB game



Advantage: Shohei pic.twitter.com/StFAZfIrHv — MLB (@MLB) August 14, 2025