運動雲

>

大谷翔平單場罕見「三殺打+全壘打」　史上第3人！

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（13）日在客場對洛杉磯天使的比賽中，單場先擊出三殺打，又炸裂本季第43轟，成為大聯盟史上第3位在同場比賽達成此罕見組合的球員。然而洛杉磯道奇最終在延長賽被擊出再見安打，本季對天使戰績陷入5戰全敗，國聯西區龍頭位置也被聖地牙哥教士追平。

大谷此役擔任第1棒、指定打擊，前2打席皆選到四壞保送，第3打席擊出左外野飛球出局。6局上，雙方5比5平手、道奇無人出局攻占一、二壘，大谷在2好2壞情況下，鎖定左投巴克（Brock Burke）外角速球掃出二壘方向強勁平飛球，卻直擊守在中線的游擊手尼托（Zach Neto），尼托接殺後踩回二壘封殺二壘跑者，隨即傳往一壘抓到起跑過遠的一壘跑者，完成3殺守備，大谷瞬間錯愕地站在原地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據天使球團的官方資料，這是天使自2023年8月對坦帕灣光芒以來首次完成「三殺打」，也是隊史第8次達成此壯舉。

9局上，大谷第5打席面對終結者簡森（Kenley Jansen），鎖定外角92英里卡特球炸裂右外野，幫助道奇以6比5超前，並在國聯全壘打榜上以43轟重回單獨領先。然而9局下道奇被追平，延長10局下再遭艾德爾（Jo Adell）擊出左外野再見安打，以6比7吞下3連敗。

根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）統計，大谷此役的紀錄在大聯盟史上極為罕見，過去僅戴維斯（Willie Davis，1962年5月30日，道奇）與羅德里格茲（Henry Rodriguez，2000年5月14日，小熊）曾在同場比賽同時遭遇三殺打並擊出全壘打。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門新聞

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

2大谷翔平遭前東家罕見三殺

3中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

4191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

5羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

最新新聞

1阿隆索榮登大都會隊史全壘打王

2被大谷終結15場無失分　簡森想復仇

3詹皇、戴維斯轉發同一句話引熱議

4多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

5浪費大谷超前轟　維西亞：責任全在我

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366