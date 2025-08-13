大谷翔平單場罕見「三殺打+全壘打」　史上第3人！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（13）日在客場對洛杉磯天使的比賽中，單場先擊出三殺打，又炸裂本季第43轟，成為大聯盟史上第3位在同場比賽達成此罕見組合的球員。然而洛杉磯道奇最終在延長賽被擊出再見安打，本季對天使戰績陷入5戰全敗，國聯西區龍頭位置也被聖地牙哥教士追平。

大谷此役擔任第1棒、指定打擊，前2打席皆選到四壞保送，第3打席擊出左外野飛球出局。6局上，雙方5比5平手、道奇無人出局攻占一、二壘，大谷在2好2壞情況下，鎖定左投巴克（Brock Burke）外角速球掃出二壘方向強勁平飛球，卻直擊守在中線的游擊手尼托（Zach Neto），尼托接殺後踩回二壘封殺二壘跑者，隨即傳往一壘抓到起跑過遠的一壘跑者，完成3殺守備，大谷瞬間錯愕地站在原地。

根據天使球團的官方資料，這是天使自2023年8月對坦帕灣光芒以來首次完成「三殺打」，也是隊史第8次達成此壯舉。

9局上，大谷第5打席面對終結者簡森（Kenley Jansen），鎖定外角92英里卡特球炸裂右外野，幫助道奇以6比5超前，並在國聯全壘打榜上以43轟重回單獨領先。然而9局下道奇被追平，延長10局下再遭艾德爾（Jo Adell）擊出左外野再見安打，以6比7吞下3連敗。

根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）統計，大谷此役的紀錄在大聯盟史上極為罕見，過去僅戴維斯（Willie Davis，1962年5月30日，道奇）與羅德里格茲（Henry Rodriguez，2000年5月14日，小熊）曾在同場比賽同時遭遇三殺打並擊出全壘打。