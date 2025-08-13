滿意現有陣容！道奇總裁不後悔補強　傷兵潮樂觀看待

運動雲

▲史都華（Brock Stewart）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）於13日（台灣時間）在客場對天使的比賽前接受媒體訪問，談到了目前球隊傷兵頻仍的情況，以及在補強方面的看法。

當天，史都華（Brock Stewart）因右肩發炎被放入傷兵名單，史考特（Tanner Scott）、柯佩奇（Michael Kopech）與耶茲（Kirby Yates）等人也同樣在傷兵名單中，導致牛棚出現多名戰力缺口，讓外界擔憂戰力不確定因素增加。

弗里德曼表示：「有兩種觀點可以看待這件事。首先，在他們實際復出登板、投球內容不錯，並且確認投球後的感覺與身體狀態良好之前，我們無法做出任何判斷。這是最重要的關鍵點。」強調了登板後的身體狀況是首要考量。

他接著指出：「他們離隊的這段時間，也給了他們重新檢視投球動作與機制的時間，能夠調整球的品質，這反而是一種優勢。如果因此能在10月的長期比賽中保持狀態並回歸，回過頭來或許可以評價為『反而是加分』。」

因此他認為：「關鍵在於他們復出後，能否保持球的威力與良好狀態，並在登板後繼續維持良好感覺。如果能在這種狀態下回來，那絕對是好消息。不過當然，現階段這不是一個令人開心的情況。」

同分區的教士隊在今夏交易大限前進行了大規模補強，相比之下，道奇則顯得較為安靜。當被問到是否後悔沒有做更多補強時，他斬釘截鐵地說：「我不這麼想。我們對於那些『在這種條件下對球隊有意義』的交易進行了徹底的談判。如果有機會達成的交易卻選擇『算了』，事後再覺得『早知道就該做』，這種情況在我們這裡完全不會發生。」

他進一步強調：「目前戰力來看，我覺得我們已經做足了準備與努力，對現有陣容也很滿意。如果我們能打進季後賽，提交名單時一定能自信地說『這是一支非常強大的陣容』。我們一直以這個目標在行動，而現在的球隊正是這樣的成果。」

