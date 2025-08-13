大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國體育專門頻道ESPN於12日（台灣時間13日）公布2025年例行賽更新版的MLB Rank前50球員榜。道奇二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）從開季的第1名下降到第2，洋基重砲亞倫・賈吉（Aaron Judge）則憑藉延續去年歷史級成績的火力，從第4名躍升至榜首。

這份榜單是在本季開幕後的4月公布的前100名基礎上，加入本季表現重新評估，邀請了17位ESPN的MLB專家評選本賽季的棒球前50名球員，將這些名單的平均值匯總，製作了首次例行賽中的例行賽更新版。

文中指出，賈吉去年拿下美聯MVP，本季持續維持高檔輸出，雖然自6月初以來陷入相對低潮，依舊以顯著差距領先全大聯盟的wRC+與打擊率，並緊追全壘打與打點榜，朝向成為1967年以來美聯第二位三冠王邁進。ESPN形容他「依然是世界上最好的打者」，而他也正穩步向著4年內第3座MVP前進。

而洋基的表現與賈吉息息相關，而近期的右手肘屈肌拉傷曾讓這支正為季後賽席位奮戰的球隊捏了一把冷汗。雖然他只在傷兵名單上待滿最低的10天就復出，但目前被限制只能擔任DH。屈肌拉傷對他的投擲影響更大，但也影響到握棒能力。只要他能保持健康，美聯MVP幾乎是囊中物，但這個賽季剩下的健康狀況仍不保證。

大谷翔平本季在打擊端依舊展現壓倒性火力，國聯MVP呼聲高漲，同時也在投手丘上逐漸找回身手。道奇謹慎安排他在第二次UCL修復手術後的投球進程，目前已能投滿4局。ESPN指出，大谷的投球效果依舊出色，但球隊必須在拉長投球局數與維持打擊產能之間取得平衡，避免再次受傷。

預計大谷將在10月的季後賽中先發，關鍵在於道奇會將他的投球量拉長到何種程度。球隊當然希望他能多投一些局數，但也必須小心，避免影響他的打擊，甚至導致再次受傷。他在盜壘數據上的下滑已是預期之中。但即便他作為投手已經很出色，他在打線頂端作為進攻引擎的角色更為重要，因此道奇會謹慎使用他。

榜單第3名是老虎隊投手庫柏爾（Tarik Skubal），他以聯盟最佳防禦率2.35與187次三振，成為連莊賽揚獎大熱門。第4名則是水手捕手羅利（Cal Raleigh），從第86名大躍升至前5。