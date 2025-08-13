運動雲

>

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國體育專門頻道ESPN於12日（台灣時間13日）公布2025年例行賽更新版的MLB Rank前50球員榜。道奇二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）從開季的第1名下降到第2，洋基重砲亞倫・賈吉（Aaron Judge）則憑藉延續去年歷史級成績的火力，從第4名躍升至榜首。

這份榜單是在本季開幕後的4月公布的前100名基礎上，加入本季表現重新評估，邀請了17位ESPN的MLB專家評選本賽季的棒球前50名球員，將這些名單的平均值匯總，製作了首次例行賽中的例行賽更新版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中指出，賈吉去年拿下美聯MVP，本季持續維持高檔輸出，雖然自6月初以來陷入相對低潮，依舊以顯著差距領先全大聯盟的wRC+與打擊率，並緊追全壘打與打點榜，朝向成為1967年以來美聯第二位三冠王邁進。ESPN形容他「依然是世界上最好的打者」，而他也正穩步向著4年內第3座MVP前進。

而洋基的表現與賈吉息息相關，而近期的右手肘屈肌拉傷曾讓這支正為季後賽席位奮戰的球隊捏了一把冷汗。雖然他只在傷兵名單上待滿最低的10天就復出，但目前被限制只能擔任DH。屈肌拉傷對他的投擲影響更大，但也影響到握棒能力。只要他能保持健康，美聯MVP幾乎是囊中物，但這個賽季剩下的健康狀況仍不保證。

大谷翔平本季在打擊端依舊展現壓倒性火力，國聯MVP呼聲高漲，同時也在投手丘上逐漸找回身手。道奇謹慎安排他在第二次UCL修復手術後的投球進程，目前已能投滿4局。ESPN指出，大谷的投球效果依舊出色，但球隊必須在拉長投球局數與維持打擊產能之間取得平衡，避免再次受傷。

預計大谷將在10月的季後賽中先發，關鍵在於道奇會將他的投球量拉長到何種程度。球隊當然希望他能多投一些局數，但也必須小心，避免影響他的打擊，甚至導致再次受傷。他在盜壘數據上的下滑已是預期之中。但即便他作為投手已經很出色，他在打線頂端作為進攻引擎的角色更為重要，因此道奇會謹慎使用他。

榜單第3名是老虎隊投手庫柏爾（Tarik Skubal），他以聯盟最佳防禦率2.35與187次三振，成為連莊賽揚獎大熱門。第4名則是水手捕手羅利（Cal Raleigh），從第86名大躍升至前5。

關鍵字： MLBESPN賈吉大谷榜單

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

熱門新聞

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

2中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子

3Let’s go Franco！富藍戈抱女道別

4大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

5中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

最新新聞

1最強洋將回歸　國王與沃許本完成續約

2大谷揮棒後甩手、8月盜壘激增引關注

3與伊朗爭4強　陳盈駿：為每個球權而戰

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5大谷翔平愛犬會陪女兒睡覺

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366