鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

▲ 鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今註冊二軍表現亮眼的日籍投手鈴木駿輔，取代外籍投手富藍戈。去年8月遭樂天桃猿釋出後，鈴木坦言，歷經了很辛苦的一年，從業餘舞台一步步鍛鍊，直至今年加盟富邦，他也相信自己，將展現與過去截然不同的成熟面貌。

回顧這段心路歷程，鈴木坦言，「和去年相比，我認為自己完全不一樣，也非常有自信。之前在二軍表現很好，希望把這樣的好表現帶到一軍。」

雖然尚未收到何時登板的通知，但他強調，既然站上了一軍舞台，就要有持續交出好表現的覺悟，「必須拿出最好的東西。」

談到技術修正，鈴木駿輔指出，去年投球多依賴速度與力量對決，有時太過用力導致身體控制不佳，這也是未能留在樂天的原因之一。今年刻意減少用力，專注在控球，「讓自己控制到想要的位置。」

對於取代富藍戈的名額，鈴木直言，對方是很優秀的投手，相信球隊做出這決定並不容易，「他一直有很好表現與貢獻，當然這也表示，球團對我有更高期待，要拿出更好表現才行。」

鈴木今年5月加盟富邦悍將，二軍初登場以中繼身份出賽，之後轉任先發，局數逐步拉長。至今累計32局，被敲18支安打，尚未失分，防禦率完美保持在0。

他最近一次二軍先發是8月8日對統一獅，投滿7局奪6次三振，被敲2支安打、無失分，創下本季最長局數，同時以連續32局無失分，打破2005年張賢智所保持的31.1局，締造二軍新紀錄。