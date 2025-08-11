大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（11日）於主場續戰多倫多藍鳥，日籍二刀流球星大谷翔平在首局擊出首打席全壘打，完成連續2場比賽開轟、近4戰3轟的壯舉，同時也追平費城人主砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）41轟，目前兩人並列國聯全壘打王寶座。

Back-to-back days with a homer from Shohei! pic.twitter.com/CyBeWF9ICC [廣告]請繼續往下閱讀... August 10, 2025

大谷此役擔任「先發第一棒指定打擊」，首局面對藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer），在1好2壞時將一顆偏低的卡特球強拉至右外野看台，雖然擊球時重心明顯被破壞，但仍送出本季第41轟，全場道奇球迷瞬間沸騰；該球擊球初速達106.3英哩（約171公里）、飛行距離400英呎（約122公尺）、擊球角度為25度。

此轟不僅是大谷連兩天全壘打，更是他連續第9場有安打；第4打席面對多明格斯（Seranthony Domínguez）時，大谷在2好2壞後將時速97.2英哩（約156公里）的高直球擊成中前安打，確保連3場比賽繳出多安打表現。

6局安打上壘後，大谷展現速度優勢，成功盜上二壘（本季第17盜），雖然隨後嘗試三盜遭觸殺，但依舊顯示出對進攻的高度侵略性。

美媒《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）在社群平台X上直呼：「大谷又做到了！」並形容這支全壘打「真的、真的太厲害」；道奇球迷在主場見證此役後，也為他衝擊50轟賽季充滿期待。