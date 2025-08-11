運動雲

>

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（11日）於主場續戰多倫多藍鳥，日籍二刀流球星大谷翔平在首局擊出首打席全壘打，完成連續2場比賽開轟、近4戰3轟的壯舉，同時也追平費城人主砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）41轟，目前兩人並列國聯全壘打王寶座。

大谷此役擔任「先發第一棒指定打擊」，首局面對藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer），在1好2壞時將一顆偏低的卡特球強拉至右外野看台，雖然擊球時重心明顯被破壞，但仍送出本季第41轟，全場道奇球迷瞬間沸騰；該球擊球初速達106.3英哩（約171公里）、飛行距離400英呎（約122公尺）、擊球角度為25度。

此轟不僅是大谷連兩天全壘打，更是他連續第9場有安打；第4打席面對多明格斯（Seranthony Domínguez）時，大谷在2好2壞後將時速97.2英哩（約156公里）的高直球擊成中前安打，確保連3場比賽繳出多安打表現。

6局安打上壘後，大谷展現速度優勢，成功盜上二壘（本季第17盜），雖然隨後嘗試三盜遭觸殺，但依舊顯示出對進攻的高度侵略性。

美媒《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）在社群平台X上直呼：「大谷又做到了！」並形容這支全壘打「真的、真的太厲害」；道奇球迷在主場見證此役後，也為他衝擊50轟賽季充滿期待。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB大谷翔平洛杉磯道奇MLB大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

「拌派MVP」岳政華關鍵一擊逆轉！兄弟橫掃3連勝　悍將洲際6連敗

「拌派MVP」岳政華關鍵一擊逆轉！兄弟橫掃3連勝　悍將洲際6連敗

林佳緯猛打賞、朱迦恩驚天場內轟　統一獅10比7擊退台鋼雄鷹

林佳緯猛打賞、朱迦恩驚天場內轟　統一獅10比7擊退台鋼雄鷹

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷得分領先30分　國聯93年來首見

3妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

4鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

5大谷翔平炸裂本季第41轟！

最新新聞

1大谷翔平炸裂本季第41轟！

2中華男籃教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

3統一獅10比7退雄鷹　朱迦恩跑出場內轟

4岳政華關鍵一擊逆轉！兄弟橫掃悍將

5葉君璋透露曹祐齊輪值計畫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366