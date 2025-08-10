大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（10）日以「第1棒、指定打擊」先發，單場4打數2安打，包括本季第40號全壘打，連續第3年、生涯第4度達成單季40轟成就，幫助洛杉磯道奇以9比1取勝。

大谷在5局下炸裂中外野陽春彈，讓他自加盟道奇以來2季累計全壘打數達94轟，追平巨砲馬怪爾（Mark McGwire），並列大聯盟史上「轉隊後前2季」全壘打數第5高紀錄。

Shohei Ohtani DESTROYS this ball for his 40th home run of the season! pic.twitter.com/mhlqSzerXA
August 10, 2025

根據大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）統計，該榜首位為貝比魯斯（Babe Ruth）效力洋基時的113轟，其後依序為「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）109轟、馬里斯（Roger Maris）100轟、費爾德（Cecil Fielder）95轟。

目前大谷本季全壘打數僅落後國聯領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber）1轟，並以110分持續領先全大聯盟得分榜。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）