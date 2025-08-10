大谷翔平開轟道奇9比1大勝藍鳥　賽揚強投史奈爾等了135天勝投

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在10日（台灣時間）主場迎戰美聯勝率最高的勁敵藍鳥隊，大谷翔平本季第40轟領軍，率隊以9比1大勝，取得2連勝，而先發投手史奈爾（Blake Snell）則在等待了135天後，終於拿下勝投。

前3局雙方呈現投手對決，大谷翔平在3局下敲出安打，但未能得分。隨後，蒙西（Max Muncy）在4局下轟出兩分砲打破沉默，幫助道奇隊取得領先。大谷翔平在5局下對藍鳥投手巴西特（Chris Bassitt）轟出陽春全壘打，道奇隊以3比0領先。

道奇隊在6局下持續發揮火力，面對藍鳥第二任投手多明奎茲（Seranthony Domínguez），帕黑斯（Andy Pages）敲出安打，康佛托（Michael Conforto）挨觸身球保送，佛里蘭德（Alex Freeland）選到保送，魯辛（Dalton Rushing）敲出安打，貢獻2打點。隨後，大谷翔平獲得故意保送，貝茲（Mookie Betts）再敲安打帶回2分。道奇隊火力全開，帕黑斯再擊出本季第20支二壘安打，追加2分。單局共打進6分，將比數擴大至9比0。

Shohei Ohtani DESTROYS this ball for his 40th home run of the season! pic.twitter.com/mhlqSzerXA — MLB (@MLB) August 10, 2025

藍鳥隊直到8局上，才由克萊門特（Ernie Clement）打出陽春全壘打破蛋，成功得分。

大谷翔平在7局下靠游擊手的失誤上壘，此戰他4打數2安打，包含1支全壘打，貢獻1打點並跑回1分，還有1次三振和1次保送，打擊率.282。大谷在8月的8場比賽中每場都有安打，保持著出色的手感，全季合計110得分，成為大聯盟唯一達成三位數得分的選手。

道奇隊的先發投手史奈爾（Blake Snell）主投5局，僅被敲出3支安打，奪得10次三振，送出3次保送，未失分，防禦率降至2.37。這位兩度獲得賽揚獎的左投手終於迎來自3月28日對老虎隊比賽以來的本季第2勝。在此期間，他因左肩發炎而缺陣，並於8月復出，在前一場比賽投5局失3分吞敗，這次終於迎來了等待已久的勝投。

藍鳥隊的先發投手巴西特（Chris Bassitt）則僅投4.2局，失6支安打，包括2支全壘打，失3分，承擔敗戰。