51號永久退休！鈴木一朗13分半英語演講　等不及與老婆吃熱狗

鈴木一朗水手隊「51號」永久退休儀式10日（台灣時間）在西雅圖主場舉行，他為此發表了長達13分半鐘的英語演講。

鈴木一朗開口便說道：「What's up Seattle?（西雅圖，最近怎麼樣？）」這讓球場瞬間沸騰。他接著表示，「能夠獲得這個榮譽，我感到非常光榮。不過，這兩週來，我已經兩次用英語演講，這是誰的主意啊？這是我職業生涯中最艱難的挑戰之一。」他笑著提到，7月27日他在古柏鎮敦所作的名人堂演講。

鈴木一朗引用了前隊友小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的話：「我非常自豪能成為西雅圖一員」來表達自己的心情，並感謝球迷：「這份榮譽沒有球迷的支持，是無法實現的。西雅圖，謝謝你們。」

他還提到，在他加入之前，曾穿著「51」號的強森（Randy Johnson）：「在這裡，已經有了『51』號的光輝歷史。說到51號，就是蘭迪的名字。如果我能夠保持準備，並做我相信的事情，我或許能夠回應蘭迪在西雅圖所創造的51號的期待。」來年將舉行強森的背號永久引退儀式，兩人共享水手51號榮耀。他對在後方觀看演講的強森表示：「作為水手的51號球員，我希望有一天能和你一起練習接球。謝謝你，蘭迪。」

接著，他對球團幹部以及長期擔任翻譯的塔納（Alan Turner）等人表示感謝，並對妻子弓子表示謝意，並說道：「今天的比賽結束後，我等不及要和你一起吃熱狗了。」

最後，鈴木一朗對球隊的球員發表了激勵的話：「你們很強，有無窮的才能。不要認為這些才華是理所當然的。你們是一支出色的球隊，面前有著巨大的機會等著你們。贏球並不容易，總會有壓力。但面對壓力時能否發揮最好，這才是最關鍵的。我無法再像以前那樣幫助你們，但我的心與決心會永遠陪伴你們。我每天來到球場，就是為了幫助你們準備，並相信你們會抓住機會。」最後，他以「Now, let's play ball!」結束了演講。

