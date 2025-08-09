大谷翔平猛敲3安、柯蕭力壓薛茲爾　道奇5比1勝藍鳥

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手大谷翔平9日主場對戰藍鳥隊的比賽中，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，單場5打數敲出3支安打並貢獻2分得分，助球隊5比1勝出。先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）投6局失1分，收下生涯第218勝。

藍鳥此戰先發為生涯累積218勝的右投強投薛茲爾（Max Scherzer）。賽前，大谷對他3打數無安打、2次三振。首局首打席，大谷鎖定外角低曲球，擊出中外野安打，這也是他生涯首次從薛茲爾手中敲安。第五局兩出局無人壘時（0比1落後），他將球擊向右中外野，形成界場地規則二壘安打，隨即由貝茲（Mookie Betts）轟出相隔24場比賽的逆轉兩分砲。

第七局2比1領先時，大谷在無人出局一壘有人情況下迎來第4打席，面對藍鳥左投里托（Brendon Little），鎖定外角低沉球，擊出的高彈跳球碰到一壘手手套後滾向右外野，形成安打。之後他在無人出局滿壘時，靠著史密斯（Will Smith）的觸身保送擠回本壘得分。該局道奇單局灌進3分，將比分拉開至5比1。

這場比賽同時也是兩位「200勝＆3000K」級名投的對決。賽前，薛茲爾累積218勝與3451次三振，柯蕭則為217勝與3010次三振。兩人皆於2008年登上大聯盟，這次是自同年9月7日以來，時隔17年的再度對決。

根據MLB官方紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，兩人自新人球季交手後，生涯累積超過3000次三振後再度同場先發，這在大聯盟史上尚屬首次。本場比賽，柯蕭投6局被敲7安失1分並送出4次三振；薛茲爾則投6局失2分、被敲6安並送出5次三振，兩人皆繳出優質內容，最終由柯蕭奪下勝利。