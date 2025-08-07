大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

▲大谷翔平達成生涯千安。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平於台灣時間7日在主場迎戰聖路易紅雀的比賽中，再次展現「真．二刀流」身手，他以「投手兼第一棒指定打擊」身份先發，在3局下打出本季第39支全壘打，不僅幫助球隊扭轉劣勢，更達成大聯盟生涯第1000支安打的里程碑，成為繼鈴木一朗、松井秀喜後，第3位達此成就的日本球員。

Shohei Ohtani homers for his 1,000th career hit.



Congratulations, Shohei! pic.twitter.com/TXpuLKOK3r August 6, 2025

在3局下，道奇0比1落後、大谷於一出局二壘有人的局面登場，他逮中紅雀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）二縫線速球，將球以時速109.5英哩（約176.2公里）、飛行距離440英尺（約134.1公尺）、打擊角度33度的完美軌跡轟進左中間看台，完成逆轉2分砲。

這一擊不僅改寫戰局，也讓大谷迎來生涯在大聯盟的第1000支安打，意義非凡；這是他歷經10場、48打席無全壘打後再度開轟，更以千安紀念之作為這場「翔平紀念日」寫下完美註腳。

Shohei Ohtani, pitchers who rake! pic.twitter.com/p1CeiLghLy — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2025

作為先發投手，大谷主投4局，被敲2支安打，失1分，送出高達8次三振，首局與次局皆以三上三下壓制對手，最終更以連續三振4名打者收尾，雖然未能投滿5局取得勝投資格，但其統治力無庸置疑。

轉播單位《SportsNet LA》的播報員戴維斯（Joe Davis）在轉播中激動大喊：「他打出了全壘打，還送出8K！這就是大谷！」而擔任解說的名將赫胥海瑟（Orel Hershiser）則幽默補充：「唯一能阻擋大谷的，只有太陽。」