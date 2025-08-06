「台東連線」張育成、蔡佳諺回鄉建功　悍將5比1踢館台鋼

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將6日作客台東台鋼雄鷹主場，台東出身的張育成單場貢獻2打點，蔡佳諺也擊出兩分砲，合力發揮「地主優勢」，率隊以5比1獲勝。

悍將首局火力發威，林岳谷掃出安打，林澤彬挨觸身球保送，張育成擊出二壘安打先馳得點，范國宸擊出滾地球，追加1分，取得2比0領先。

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台鋼4局下反攻，吳念庭率先擊出二壘安打，兩出局後，王柏融獲得保送，郭阜林掃出三壘滾地球，吳念庭趁傳跑回1分。

台鋼先發左投江承諺投完6局退場，施子謙7局上登板，陳真獲得保送並利用暴投上二壘，蔡佳諺隨後轟出兩分砲，本季首轟出爐，擴大至4比1領先。8局上，林岳谷敲安打並靠短打、盜壘攻佔三壘，換上劉俊豪代跑，張育成高飛犧牲打再下一城。

悍將先發洋投力亞士經過前一場失7分敗戰後，本場回穩投6局，被敲5支安打，有1次保送，奪4次三振，僅失1分，拿下本季第5勝。陳仕朋中繼1局驚險度過得點圈危機，曾峻岳復出後連兩天登板，此戰被敲2安打無失分，最後由張奕守住勝利。台鋼先發江承諺主投6局，用了75球，僅被敲3支安打，奪4次三振，失2分。

悍將全場6支安打比台鋼少3支，林岳谷開路先鋒敲兩安打，跑回1分，張育成靠1安打、1犧牲打貢獻2打點，蔡佳諺開轟2打點，3人都是台東出身球員。

▲蔡佳諺。（圖／富邦悍將提供）