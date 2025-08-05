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宋晟睿替補敲第8轟全勤出賽　曝賽前與江坤宇重訓室秘話

▲宋晟睿、魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟宋晟睿在前一場比賽中於大巨蛋轟出本季第8轟，儘管該場比賽他並未先發，但在替補出場時仍成功建功。5日賽前，他受訪時分享了一段有趣的賽前趣事，透露當天在重訓室偷偷練習，為自己打預防針，結果竟然開轟。

宋晟睿在2日的比賽中擔任先發，但3打數全數熄火，還吞下2次三振。3日未列先發名單，他坐上板凳，直到6局下替補上場擔任守備。7局下，他對賴胤豪的投球轟出一發陽春全壘打，本季第8轟就此誕生。

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宋晟睿賽前得知自己未列先發名單後，就跑去重訓室做重量訓練，這樣的情況較為罕見，結果被陳弘桂教練和江坤宇撞見。他對江坤宇笑說：「因為有做重量，如果沒有全壘打，就有理由了。」他笑言，想說做個樣子給教練看，他們都笑了。結果他竟然轟出了全壘打，和自己說的話完全相反。

談到心態上的調整，宋晟睿表示，不會因為失敗而過度反思，保持穩定的心境面對每個打席才是重點。他回顧7月的低潮，曾與總教練平野惠一、王威晨及江坤宇進行討論，發現自己與過去的打擊狀態有所不同。

目前他已經完成76場全勤出賽，這對宋晟睿來說是全新的體驗。他坦言：「雖然還是有些不適應，但告訴自己要撐完。平野教練給了我很多機會，讓我不斷嘗試，即使狀況不好也會讓我先發。我經歷了不少失敗，但也找到調整自己方法的機會，這些經歷讓我能與他們討論並表達我的想法。」

相比去年僅有3轟，今年他的全壘打數不斷創下生涯新高。宋晟睿認為，這與休賽季增重以及赴美接受Driveline訓練有關。他表示：「學到了很多，並且消化吸收，所以全壘打數也會相對增多。」

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