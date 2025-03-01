「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志





▲北海道火腿鬥士万波中正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊與統一獅的交流賽，火腿外野手萬波中正表現亮眼，不僅在4局下轟出關鍵二分砲，7局還敲出二壘安打，幫助球隊3比0完封獅隊，獲選單場MVP。賽後接受訪問時，他特別用中文向台灣球迷表達感謝，「哈囉，謝謝！」

談到今天的出色表現，萬波表示，「今天自己能有好表現，這是第一次在台北大巨蛋比賽，看到很多球迷，應援非常熱情。看到滿場熱情的應援，也無形中激發了我更高的鬥志。」

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首次造訪台北大巨蛋，萬波中正對球場和球迷都留下深刻印象。當被問及本球季的目標時，他直接了當地回答，「目標當然就是球隊能拿下『日本一』（日本總冠軍）。」

這是火腿隊史首次進行海外交流賽，萬波中正特別向台灣球迷表達心意，先是用中文說道，「謝謝大家來球場」，贏得現場球迷熱烈掌聲。接著他用日文補充，「今天比賽不管是台灣球迷還是日本球迷，大家都是最棒的。希望大家能多多進場，把氣氛炒熱起來，讓比賽氣氛更熱烈。」

萬波中正在本場比賽共貢獻1支全壘打、1支二壘安打，包辦2分打點，是火腿隊取勝的關鍵人物。比賽期間，觀眾還捕捉到他在外野跟著跳起「統一尚勇」，相當融入台灣應援文化。