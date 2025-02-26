陳傑憲深夜嘆「真的很不容易」　曾子祐：謝謝隊長的心靈雞湯

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨晚在附加賽6比3擊退西班牙，驚險晉級2026年經典賽正賽，連2個國際大賽扛隊長重任的陳傑憲賽後再次落淚，坦言這次壓力很大，他深夜也在社群媒體上發文感嘆，「這一切真的很不容易，沒有想像中的簡單。」球迷湧入向「台灣隊長」致敬，因傷無法上陣的曾子祐也留言，「謝謝隊長每天的心靈雞湯。」

陳傑憲是唯一一位參加經典賽資格賽的12強英雄，這次他帶領更年輕的團隊爭取經典賽門票，中華隊小組賽卻跌跌撞撞，首戰5比12慘輸西班牙，第3戰又以0比6遭尼加拉瓜完封，僅取得1勝2敗分組第3，落入附加賽，所幸最終中華隊扛住壓力，生死戰6比3擊敗西班牙，順利挺進2026年經典賽。

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▲台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲賽後坦言，「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了。」他深夜也在社群媒體上發文感嘆，「這一切真的很不容易，沒有想像中的簡單，但我們做到了。謝謝Team Taiwan所有人，我愛你們，更愛支持我們的台灣人民們。」他最後寫道，「2026WBC台灣來了！」並強調「我們夠資格」。

中華隊小將紛紛在下面留言表達感謝，對南非一役曾飆出破150公里球速的旅美投手沙子宸表示，「辛苦隊長」，終結者曾峻岳也說，「隊長辛苦了」，因傷沒能在資格賽登板的曾子祐則寫道，「謝謝隊長每天的心靈雞湯」。

球迷也紛紛湧入向「台灣隊長」致敬，「辛苦了，挺台灣挺你們絕對夠資格。」「最好的隊長！」「繼續帥到2026 、繼續讓世界看見台灣。」