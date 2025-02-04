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悍將不放棄留羅戈！領隊：只能耐心等待　富蘭戈仍有接觸

▲▼悍將新洋投力亞士。（圖／記者楊舒帆攝）

▲悍將新洋投力亞士。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日舉辦開訓典禮，古巴洋投力亞士已經抵台報到，魔力藍則尚未現身，將於後續加入春訓。球團持續與去年重要先發投手羅戈保持聯絡，同時也與富蘭戈接洽，並持續尋覓新洋投。

領隊林華韋表示，目前仍在持續接觸多名洋投，但部分球員因需參加世界棒球經典賽資格賽等賽事，尚無法給予明確答覆。「一旦確定後，我們會盡快對外公布。」

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關於洋投補強進度，林華韋指出，除了目前已確定的兩位外，球團計畫再增補兩到三位投手。「我們希望能盡快讓洋投名單底定。」他說。

針對羅戈的動向，林華韋透露：「我們很早就開出相當優渥的條件邀請他回來，但他目前以加入美國職棒體系為優先考量。雖然事情還沒有確定，但他也沒有立即拒絕我們的邀約。可以理解每位球員都想把握最好的機會，我們只能耐心等待。」

在未來洋投尋覓方向上，林華韋表示希望洋投陣容至少有兩位左投，「只要是好投手，經過教練團、球探部門共同評估後認為能勝任中職投球的選手，我們都會列入考慮，包括具有中職經驗的投手。」他同時透露，去年在牛棚陣容的富蘭戈仍在接觸名單中，不論是先發或後援都在考慮範圍內。

關鍵字： 棒球洋投富邦悍將林華韋羅戈

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