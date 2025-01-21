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林書豪東超爆腿傷首節退場　新北國王客場取勝晉4強機會大增

▲▼新北國王林書豪、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲林書豪首節腿部不適退場。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（21）日在東超小組賽中作客韓國，迎戰釜山KCC宙斯盾，林書豪在首節因腿部不適提前退場，但本土球員挺身而出，全隊共有6人得分上雙。李愷諺攻下全隊最高的19分，曼尼高則以17分、10助攻、10籃板「大三元」的表現驚豔全場，國王最終以104比87收下小組賽第3勝，排名升至第2，晉級4強的機會大增。

國王首節展現成熟的團隊表現，多名球員接連貢獻，攻勢全面開花，其中，林書緯表現尤為突出，單節攻下8分，助球隊在第一節結束時取得7分領先，不過林書豪在該節因腿部不適下場休息。次節，國王本土球員挺身而出，包含簡祐哲及蘇士軒頂下林書豪的得分空缺，合力攻下10分，李愷諺也有穩定輸出，上半場拿下本土最高11分，中場打完國王以58比44領先。

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▲▼新北國王林書豪、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

下半場開局國王防守出現漏洞，多次被對手利用外線攻勢迅速縮小分差，也讓國王喊出暫停，加強防守壓迫並利用防守籃板發動快攻，重新拉開比分，不過決勝節一度又縮小到個位數差距，全員再度穩住局面，最終以104比87拿下勝利。

國王拿下關鍵1勝，大幅提升晉級4強機會，賽後萊恩教練表示，「雖然賽前釜山KCC已經確定沒辦法晉級，這場他們只擺出一名洋將，不確定這是不是他們的策略，但我們沒有因此鬆懈。書豪的傷勢需要進一步的檢查，我們每年都會遇到主力球員因為傷勢無法上場，板凳球員表現得很好，隨時準備好自己。」

李愷諺則開玩笑說，「這是第二年打東超，賽前做了很多準備，希望可以拿下這場比賽，讓我們年假可以多放一點，大家都打得很拚。」

▲▼新北國王林書豪、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

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