運動雲

>

小園海斗機場「豪氣」相送　戴培峰驚喜收禮：億元男不一樣

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強賽預賽戴培峰對日本開轟，讓日本球迷記住他。這次來到日本，不少球迷認出他，甚至有球迷豎起大拇指稱讚「Nice homerun！」對於因全壘打被記住，戴培峰笑說很有趣，「之前在日本打得不錯也會被認識，這次感覺也差不多。」

「不過這次是在台灣打球被日本球迷看到，感覺蠻酷的，希望之後也能有好表現，被更多人記住。」戴培峰說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事也讓他與日本選手小園海斗重逢，兩人曾在2018年亞青賽交手。戴培峰透露，預賽對戰時小園海斗用英文問他「還記不記得我」，兩人簡短敘舊。後來在飛往日本的機場巧遇，小園海斗還送他「用不到的台幣」，沒想到竟有4千元，讓戴培峰驚呼：「億元男就是不一樣！」

談起亞青賽對決回憶，戴培峰記憶猶新，「那時我們贏了他們甲子園明星隊，因為他是強投又是第一輪選秀，印象特別深刻。」

戴培峰也分享有趣巧合，「昨天跟阿坤去商品部想買小園海斗的球衣時，旁邊日本球迷正在為他開轟尖叫，回房間就看到他第二轟。」他笑著說，「也許我們今天也該去買，跟他一樣一直打全壘打！」

對於小園海斗的成長，戴培峰印象深刻，「他在亞青賽就很厲害，是我們特別警戒的選手。雖然去年亞冠賽表現不如預期，但這次12強預賽打得不錯，昨天也很好，明天對決要特別注意，感覺跟賽季呈現的不一樣 。」

▲中華隊戴培峰全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴培峰對日本全壘打。（圖／記者林敬旻攝）
 

關鍵字： 台灣戴培峰12強棒球賽日本球迷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟

潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟

熱門新聞

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正追加安打！台灣7局灌4分

2峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

3陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

4台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

5台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

最新新聞

1陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

2潘傑楷炸裂！台灣連2屆對美國開轟

3中華隊破蛋「球迷搶填道歉表」全嗨翻

4中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了

5好險勇士沒簽？喬治挫傷費城淪爐主

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭

「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏　

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366