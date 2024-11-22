小園海斗機場「豪氣」相送　戴培峰驚喜收禮：億元男不一樣

▲世界12強棒球賽東京複賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／日本東京報導

12強賽預賽戴培峰對日本開轟，讓日本球迷記住他。這次來到日本，不少球迷認出他，甚至有球迷豎起大拇指稱讚「Nice homerun！」對於因全壘打被記住，戴培峰笑說很有趣，「之前在日本打得不錯也會被認識，這次感覺也差不多。」

「不過這次是在台灣打球被日本球迷看到，感覺蠻酷的，希望之後也能有好表現，被更多人記住。」戴培峰說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事也讓他與日本選手小園海斗重逢，兩人曾在2018年亞青賽交手。戴培峰透露，預賽對戰時小園海斗用英文問他「還記不記得我」，兩人簡短敘舊。後來在飛往日本的機場巧遇，小園海斗還送他「用不到的台幣」，沒想到竟有4千元，讓戴培峰驚呼：「億元男就是不一樣！」

談起亞青賽對決回憶，戴培峰記憶猶新，「那時我們贏了他們甲子園明星隊，因為他是強投又是第一輪選秀，印象特別深刻。」

戴培峰也分享有趣巧合，「昨天跟阿坤去商品部想買小園海斗的球衣時，旁邊日本球迷正在為他開轟尖叫，回房間就看到他第二轟。」他笑著說，「也許我們今天也該去買，跟他一樣一直打全壘打！」

對於小園海斗的成長，戴培峰印象深刻，「他在亞青賽就很厲害，是我們特別警戒的選手。雖然去年亞冠賽表現不如預期，但這次12強預賽打得不錯，昨天也很好，明天對決要特別注意，感覺跟賽季呈現的不一樣 。」

▲戴培峰對日本全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

