7連勝太陽折損頭牌杜蘭特　KD場均上場近39分鐘拉傷左小腿

▲太陽頭牌杜蘭特遭逢左小腿拉傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

太陽近期拉出7連勝，戰績8勝1敗高居西區龍頭，今(10)日卻傳來噩耗，場均上場38.8分鐘的頭牌杜蘭特(Kevin Durant)遭逢左小腿拉傷，2周後才能重新評估傷勢，目前無法確定他是1級還是2級拉傷。KD曾在2019年季後賽出現右小腿傷勢，之後演變成阿基里斯腱斷裂，因此太陽對他的傷勢十分謹慎。

太陽前役以1分差氣走獨行俠，將連勝場次推進到第7場，陣中兩屆FMVP杜蘭特卻在最後7分39秒時出現不適，他在暫停時抓著左小腿。根據《ESPN》的最新消息，36歲的KD拉傷了左小腿，將在2周後重新評估傷勢。

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美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)指出，現在關鍵在於是1級還是2級拉傷，1級拉傷需要1到2周的康復時間，2級則是4到6周，「『兩周後重新評估』並不等同於兩周後回歸，球隊給出模糊的時間框架是有原因的，因為他們不想讓公眾知道受傷的嚴重程度。」

生涯邁入第18季的杜蘭特，開季場均上場38.8分鐘，在所有出賽9場以上的球員中高居第1，場均能轟27.6分、6.6籃板和3.4助攻，投籃命中率55.3%、三分球命中率42.9%，本季他已有5戰得分飆破30分，狀態相當火燙，卻在此時爆出傷情。

杜蘭特今夏也曾遭逢右小腿傷勢，缺席了巴黎奧運前的5場美國男籃熱身賽。考慮到KD曾在2019年季後賽因右小腿拉傷缺陣，最終演變成在總冠軍賽撕裂右腳阿基里斯腱，太陽對待他的傷勢十分謹慎。

NBA記者楊恩(Shane Young)直言，「你不能輕忽小腿受傷的問題。考慮到太陽知道自己是一支有競爭力的球隊，最好對這次受傷保持謹慎。只是很遺憾，一支表現出色的球隊不能一帆風順。」

太陽隨隊記者博古特(Gerald Bourguet)則說，雖然杜蘭特的傷勢令人遺憾，但幸運的是2周後就能再次評估傷勢，「現在是布克(Devin Booker)和畢爾(Bradley Beal)找回狀態的理想時機。」