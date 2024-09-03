甲子園看不到！「台灣美女短褲熱舞」U18日本隊看得目不轉睛

記者王真魚／綜合報導

第13屆U18亞洲錦標賽於2日正式開打，台灣獨特的啦啦隊文化再次成為焦點。日媒報導指出，台灣熱情的應援氛圍，去年已給日本隊帶來不小壓力。此次開幕典禮上，莊敬高職的精彩舞蹈表演，對日本武士隊的小將們來說格外新鮮，大家目不轉睛地欣賞這場演出。

U18在1日舉辦賽前記者會，邀請各隊總教練及球員代表出席，並邀請到中華隊CT Girls為記者會帶來開場表演。日媒形容，「台灣引以為傲的露肚臍啦啦隊站上舞台，呈現充滿魅力的性感舞蹈，展現出令人震撼的精彩表演。」

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▲中華隊專屬啦啦隊CT Girls 。（圖／棒協提供）

▲中華隊專屬啦啦隊CT Girls 。（圖／棒協提供）

「這種場面在甲子園大會的開幕式是無法想像的。」連日本媒體都被眼前的表演嚇了一跳，「台灣熱情的應援，加上麥克風和喇叭帶動助威，去年U18世界盃，也曾讓日本隊吃足苦頭，今年的現場熱度必定會再次掀起高潮。」

昨天的開幕典禮中，大會再邀請莊敬高職表演科的學生登台演出。日媒以「台灣美女舞者穿熱褲驚喜演出」為題，身穿粉色服裝和白色熱褲的女孩們，隨著韓國人氣團體TWICE的《FANCY》熱舞。隨後，男高中生們穿著黑色夾克出場，帶來韓國團體SEVENTEEN的《Super》精彩表演。

日媒特別撰文報導這段演出，大讚莊敬高職學生充滿爆發力的舞蹈，贏得觀眾的熱烈掌聲。這場驚喜表演也讓在場內列隊的日本代表隊員們看得目不轉睛，深受吸引。

昨日首戰，日本U18代表隊19比0大勝香港。接下來，他們將於3日對戰陣斯里蘭卡，4日交手菲律賓。日本總教練小倉全由表示，「日本隊目前狀況很好，我們會以最佳狀態進行比賽，全力爭取冠軍。」

▲U18武士隊目不轉睛！莊敬高職學生震撼表演引全場關注 。（圖／大會提供）

▲ U18武士隊 。（圖／記者李毓康攝）