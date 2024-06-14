詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

▲詹家姊妹在去年的杭州亞運中攜手奪得女雙金牌。（翻攝詹詠然臉書）

文／鏡週刊

奧運網球女雙項目，每個國家可以有兩組選手報名參賽，繼台灣網球一姐謝淑薇宣布搭檔20歲小將曹家宜出戰巴黎奧運後，「詹家姊妹」中的妹妹詹皓晴，也向網協提出進軍巴黎奧運，不過，她的搭檔不是近來較常合作的吳芳嫺，而是許久未出賽的姊姊詹詠然。有PTT鄉民指吳芳嫺「被踢掉」，更發現她關閉IG頁面，時機點耐人尋味。

綜合媒體報導，目前女雙世界排名第28的詹皓晴，昨天（13日）向中華網協提出搭檔姊姊詹詠然的決定，網協評估，詹皓晴可望透過綜合排名，攜手姊姊挑戰連3屆奧運。而雖然詹詠然因身體因素本季沒有任何出賽紀錄，世界排名下滑到147名，但她使用傷後保護排名的第35名，確保了參賽資格。

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中華網協祕書長王凌華表示，協會已經收到選手名單，將召開選訓會議討論通過後報請國訓中心，之後再由中華奧會向國際網球總會（ITF）提交名單。此外，協會今年仍會報名男單和男雙組合，盡力爭取更多參賽機會。

▲PTT網友砲轟詹家姊妹，更發現吳芳嫻IG關了。（翻攝PTT）

▲吳芳嫻（右）與詹皓晴（左）近來經常搭檔出賽。（翻攝詹皓晴臉書）

消息傳到PTT網球板，鄉民紛紛傻眼，怒批「很會的姐妹」「能撈則撈 能騙則騙」「扯 真的佔盡資源」「矮額 小心不要中暑啊」「不要到時候又扯綜合女雙排名最高要卡教練了」「好意思喔」，有人為吳芳嫻抱屈「吳芳嫻被踢掉了…」，還有人發現吳芳嫻把IG關起來。



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