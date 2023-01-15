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大專棒球／國體「怪投」李重儀考慮選秀　還有球速課題

▲大專棒球聯賽，國體李重儀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒球聯賽，國體李重儀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

國立體大側投李重儀15日第三度扮演「文化殺手」，大專棒球聯賽公開一級季軍戰對文化大學先發第3勝。今年即將自國立體大畢業，考慮中職選秀。

李重儀此戰投8.1局用113球，被敲3安打，三振、保送各3次，7天內第二度對文化拿勝投。他表示，「今天目標是七局，身為先發投手至少要七局。」今年大四的李重儀在生涯最後一次的大專聯賽繳出好表現，曾對文化大學完封勝，累計6場先發、2場救援，47.1局僅失3分。

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李重儀在前兩戰對文化16.2局都無失分，此役7局上被黃冠倫敲長打，破功失分，他表示，「因為變化球丟比較多，手腕有點緊繃，請防護員處理。9局還想繼續投下去，但其實不想退場，剩下兩個人而已。」

李重儀從就讀台中市力行國小時，啟蒙教練陳振榮建議之下開始低肩側投，升上中山國中後，一度轉練野手，前職棒捕手柯良宗建議他繼續維持獨特的投球方式，隨後在就讀穀保家商，沒有太多出賽機會，到國立體大後大幅進步。

今年即將從國體畢業，他想跟隨現效力統一獅的弟弟李承鴻腳步，考慮中職選秀，他坦言，「目前仍缺少球速，希望能再提升，均速130公里，希望能增加到135公里。」李重儀平時不常看職棒，他笑言，「已經每天跟棒球相處，只是投不好時，還是會去看牧田和久及韓國側投的動作學習。」

關鍵字： 李重儀大專棒球聯賽國立體大

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