誰能踢進決賽？「真人版章魚」預測4強賽結果　梅西有望封王

▲薩頓預測，阿根廷與法國將會晉級決賽。左為梅西，右為姆巴佩。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

因精準預測日本以2比1打敗德國的前英格蘭國腳、英國BBC球評薩頓（Chris Sutton）被稱為「真人版章魚哥」，而他近日再度發表4強賽的預測結果。他表示，儘管他個人希望是由阿根廷與摩洛哥踢進決賽，而這也是一個「浪漫的選擇」，但理智來說，法國應該會在4強賽踢贏摩洛哥，進入決賽，與阿根廷角逐冠軍。

根據BBC報導，當家球評薩頓在48場小組賽中成功預測28場，準確率為55%。而他在8場16強賽中也成功預測5場、4場4強賽中成功預測2場，因此被譽為是「人類章魚」。他指出，阿根廷與摩洛哥的球迷都展現了極大的支持，因此他也希望兩隊能晉級決賽。

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他特別提到摩洛哥，由於他們是一支非洲球隊，如果成功晉級，並奪得冠軍，將會鼓舞更多的人。在這屆世界盃上，大眾經常忽略歐洲與南美洲以外的球隊，但是摩洛哥的確讓人耳目一新。

薩頓表示，摩洛哥獲勝是「浪漫的選擇」，可惜現實是，在法國一戰要獲勝很艱難。除了球員的傷病情況與疲勞外，戰術在對上法國時，可能也無法完美發揮，最終以1比2輸給法國，止步4強。

談到阿根廷對上克羅埃西亞一戰，薩頓直言，自己已經多次預測克羅埃西亞會出局，並笑稱自己錯得離譜。他直言，4強賽對阿根廷而言將是一場艱難的比賽，兩隊獲勝的機率各一半。但如果是根據他個人的感性層面，他希望阿根廷以1比0獲勝，因為他私心希望梅西能夠在職業生涯中封王。

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