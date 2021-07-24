運動雲

>

「東奧最年輕選手」12歲桌球女將　披敘利亞戰袍出征

文／中央社

敘利亞女孩薩莎（Hend Zaza）首次拿桌球拍時年僅5歲，如今12歲的她，成為本屆東京奧運場上年紀最小選手。儘管來自砲火隆隆的敘利亞，刻苦環境無法阻止她發光發熱。

法新社報導，薩莎去年在西亞錦標賽擊敗黎巴嫩好手，取得奧運參賽資格，她也因此一戰成名。

她是敘利亞國家隊6人中的唯一女性成員，卯足勁要為敘利亞拿下該國史上第4枚奧運獎牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩莎在東奧的第一場女子比賽預定明天登場，對手是39歲的奧地利華裔選手劉佳。

薩莎是自1968年冬運、11歲的羅馬尼亞花式滑冰運動員胡秋（Beatrice Hustiu）後，50多年來登上奧運舞台的最年輕選手。

教練朱曼（Adham Jumaan）說，他在薩莎5歲時發現這個極有天分的女孩，當時她正和她的哥哥歐貝達（Obeida）在中部哈瑪市（Hama）體育館打乒乓球。而歐貝達是國家少年桌球冠軍。此時敘利亞內戰已爆發3年。

他說：「我被她的體格、快速反應和直覺所震懾。她顯然天賦異稟。」

朱曼發現薩莎相當聰明、有決心且充滿抱負，他開始每天指導她。

不過7個月就有成果，年僅6歲的薩莎就在2015年敘利亞少年錦標賽拿下亞軍，從此之後她開始成為比賽常勝軍。9歲時贏得國內12歲以下桌球冠軍，以及西亞錦標賽冠軍。

敘利亞內戰自2011年爆發，迄今奪走50萬人命與造成數百萬人流離失所，國家基礎設施被摧毀殆盡。

朱曼說：「我們在非常艱苦的環境下訓練。」「運動場館停電司空見慣，有時候我們困在裡面好幾個小時，而叛軍的砲火就落在場館外頭。」

他說：「我們要取得海外參賽的簽證也困難重重。」

當敘利亞內戰死亡人數飆升，許多國家和敘國斷交並關閉在大馬士革的大使館。

但在去年，中國奧會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制解除後，邀請薩莎前往和中國球員一起訓練。

滿懷希望的薩莎告訴法新社：「我夢想成為世界冠軍，有朝一日要在奧運奪牌。」「不過我也想完成學業，成為一名藥劑師。」

薩莎的父親是業餘足球員，他在薩莎比賽期間仍堅持請家教，以確保學業不受影響。

關鍵字： 東京奧運東奧敘利亞東奧桌球Hend Zaza

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

哈薩克美女掌旗官太正了！網呼「天使下凡」　曾來台灣比賽

哈薩克美女掌旗官太正了！網呼「天使下凡」　曾來台灣比賽

中華隊進場NHK主播：台湾です！網友：今晚最感動4個字

中華隊進場NHK主播：台湾です！網友：今晚最感動4個字

NHK王牌女主播正名「台灣」　進場順位提前是日本暖心之舉

NHK王牌女主播正名「台灣」　進場順位提前是日本暖心之舉

奧運壓軸進場！日本代表「最萌身高差51cm」　史上第一掌旗官是他

奧運壓軸進場！日本代表「最萌身高差51cm」　史上第一掌旗官是他

奧運首次「空場」竟有滿場幻覺　網驚呼「神預言」釣出建築師

奧運首次「空場」竟有滿場幻覺　網驚呼「神預言」釣出建築師

王貞治三大棒球傳奇傳遞、大坂直美點燃聖火台　東奧正式開始

王貞治三大棒球傳奇傳遞、大坂直美點燃聖火台　東奧正式開始

東加「裸體抹油猛男」又來了！　連3屆擔任奧運掌旗官

東加「裸體抹油猛男」又來了！　連3屆擔任奧運掌旗官

東奧開幕台灣第104順位進場　首次排在中國前面

東奧開幕台灣第104順位進場　首次排在中國前面

兄弟洋投萊福力356字感人告別　「4年後台灣成為我第二個家」

兄弟洋投萊福力356字感人告別　「4年後台灣成為我第二個家」

印地安人宣布改名「悍將」　百年老隊名遭批歧視！明年才啟用

印地安人宣布改名「悍將」　百年老隊名遭批歧視！明年才啟用

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

熱門新聞

哈薩克美女掌旗官太正了！網呼「天使下凡」　曾來台灣比賽

中華隊進場NHK主播：台湾です！網友：今晚最感動4個字

NHK王牌女主播正名「台灣」　進場順位提前是日本暖心之舉

奧運壓軸進場！日本代表「最萌身高差51cm」　史上第一掌旗官是他

奧運首次「空場」竟有滿場幻覺　網驚呼「神預言」釣出建築師

王貞治三大棒球傳奇傳遞、大坂直美點燃聖火台　東奧正式開始

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華隊24日賽程　戴資穎首度出賽

2奧運拚牌　中華隊要突破首日魔咒

3最年輕選手　12歲桌球女將為敘利亞披戰袍

4中華最YOUNG丁華恬亮相東奧開幕

5東奧運彩開盤　台灣射箭女團看好

熱門新聞

1哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

2NHK主播：台湾です！網友超感動

3NHK正名「台灣」順位提前原因很暖

4壓軸進場！日最萌身高差掌旗官是他

5開幕空場竟有滿場幻覺　網驚呼神預言

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

熱門影音

全站熱門影音

東京奧運開幕！絢麗煙火灑天際　片假名定出場序「中華隊排104」

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

體操丁華恬練習發揮9成！　擅長項目「平衡木」有望闖決賽

首戰強碰賽會第一種子！ 謝語倢笑：對方應該要怕我吧

商務艙對國手有多重要？　顏行書一句話挺戴資穎萬人朝聖

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366