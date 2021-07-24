「東奧最年輕選手」12歲桌球女將　披敘利亞戰袍出征

文／中央社

敘利亞女孩薩莎（Hend Zaza）首次拿桌球拍時年僅5歲，如今12歲的她，成為本屆東京奧運場上年紀最小選手。儘管來自砲火隆隆的敘利亞，刻苦環境無法阻止她發光發熱。

法新社報導，薩莎去年在西亞錦標賽擊敗黎巴嫩好手，取得奧運參賽資格，她也因此一戰成名。

她是敘利亞國家隊6人中的唯一女性成員，卯足勁要為敘利亞拿下該國史上第4枚奧運獎牌。

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薩莎在東奧的第一場女子比賽預定明天登場，對手是39歲的奧地利華裔選手劉佳。

薩莎是自1968年冬運、11歲的羅馬尼亞花式滑冰運動員胡秋（Beatrice Hustiu）後，50多年來登上奧運舞台的最年輕選手。

教練朱曼（Adham Jumaan）說，他在薩莎5歲時發現這個極有天分的女孩，當時她正和她的哥哥歐貝達（Obeida）在中部哈瑪市（Hama）體育館打乒乓球。而歐貝達是國家少年桌球冠軍。此時敘利亞內戰已爆發3年。

他說：「我被她的體格、快速反應和直覺所震懾。她顯然天賦異稟。」

朱曼發現薩莎相當聰明、有決心且充滿抱負，他開始每天指導她。

不過7個月就有成果，年僅6歲的薩莎就在2015年敘利亞少年錦標賽拿下亞軍，從此之後她開始成為比賽常勝軍。9歲時贏得國內12歲以下桌球冠軍，以及西亞錦標賽冠軍。

敘利亞內戰自2011年爆發，迄今奪走50萬人命與造成數百萬人流離失所，國家基礎設施被摧毀殆盡。

朱曼說：「我們在非常艱苦的環境下訓練。」「運動場館停電司空見慣，有時候我們困在裡面好幾個小時，而叛軍的砲火就落在場館外頭。」

他說：「我們要取得海外參賽的簽證也困難重重。」

當敘利亞內戰死亡人數飆升，許多國家和敘國斷交並關閉在大馬士革的大使館。

但在去年，中國奧會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制解除後，邀請薩莎前往和中國球員一起訓練。

滿懷希望的薩莎告訴法新社：「我夢想成為世界冠軍，有朝一日要在奧運奪牌。」「不過我也想完成學業，成為一名藥劑師。」

薩莎的父親是業餘足球員，他在薩莎比賽期間仍堅持請家教，以確保學業不受影響。