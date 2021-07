「東奧最年輕選手」12歲桌球女將　披敘利亞戰袍出征

文/中央社

敘利亞女孩薩莎(Hend Zaza)首次拿桌球拍時年僅5歲,如今12歲的她,成為本屆東京奧運場上年紀最小選手。儘管來自砲火隆隆的敘利亞,刻苦環境無法阻止她發光發熱。

法新社報導,薩莎去年在西亞錦標賽擊敗黎巴嫩好手,取得奧運參賽資格,她也因此一戰成名。

她是敘利亞國家隊6人中的唯一女性成員,卯足勁要為敘利亞拿下該國史上第4枚奧運獎牌。

薩莎在東奧的第一場女子比賽預定明天登場,對手是39歲的奧地利華裔選手劉佳。

薩莎是自1968年冬運、11歲的羅馬尼亞花式滑冰運動員胡秋(Beatrice Hustiu)後,50多年來登上奧運舞台的最年輕選手。

教練朱曼(Adham Jumaan)說,他在薩莎5歲時發現這個極有天分的女孩,當時她正和她的哥哥歐貝達(Obeida)在中部哈瑪市(Hama)體育館打乒乓球。而歐貝達是國家少年桌球冠軍。此時敘利亞內戰已爆發3年。

他說:「我被她的體格、快速反應和直覺所震懾。她顯然天賦異稟。」

朱曼發現薩莎相當聰明、有決心且充滿抱負,他開始每天指導她。

不過7個月就有成果,年僅6歲的薩莎就在2015年敘利亞少年錦標賽拿下亞軍,從此之後她開始成為比賽常勝軍。9歲時贏得國內12歲以下桌球冠軍,以及西亞錦標賽冠軍。

敘利亞內戰自2011年爆發,迄今奪走50萬人命與造成數百萬人流離失所,國家基礎設施被摧毀殆盡。

朱曼說:「我們在非常艱苦的環境下訓練。」「運動場館停電司空見慣,有時候我們困在裡面好幾個小時,而叛軍的砲火就落在場館外頭。」

他說:「我們要取得海外參賽的簽證也困難重重。」

當敘利亞內戰死亡人數飆升,許多國家和敘國斷交並關閉在大馬士革的大使館。

但在去年,中國奧會在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)限制解除後,邀請薩莎前往和中國球員一起訓練。

滿懷希望的薩莎告訴法新社:「我夢想成為世界冠軍,有朝一日要在奧運奪牌。」「不過我也想完成學業,成為一名藥劑師。」

薩莎的父親是業餘足球員,他在薩莎比賽期間仍堅持請家教,以確保學業不受影響。

