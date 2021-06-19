美國鉛球名將23公尺37打破高懸31年世界紀錄　問鼎東奧連霸

▲克勞什（Ryan Crouser）打破世界紀錄 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

美國鉛球名將克勞什（Ryan Crouser）在18日的美國奧運隊選拔賽中，擲出23.37公尺，成功打破高懸31年的世界紀錄，而他在2016年里約奧運男子鉛球摘金時，當時就打破了奧運鉛球紀錄。

28歲的克勞什專攻鉛球和鐵餅，在2016年里約奧運男子鉛球以22.52公尺奪金，並且打破奧運紀錄，在2019年世錦賽則是鍍銀，打破室內男子鉛球紀錄，而他在美國奧運選拔賽，先以22.92公尺通過資格賽。

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克勞什在決賽的最大對手，是里約奧運以21.78公尺拿下銀牌的科瓦奇 (Joe Kovacs)，雙方在決賽都有超過22公尺的成績，不過在第四次丟擲時，克勞什一舉擲出23.37公尺，打破了同樣是美國選手巴恩斯 (Randy Barnes)，在1990 年所創下的23.12 公尺世界紀錄。

賽後，成為世界第一的克勞什表示，「對我來說這非常特別，我一直想要打破世界紀錄很久了，現在有種如釋重負的感覺，我知道我的力量在那裡，只要專注在鉛球上面就好，我一直在思考這一點，最後我做到了，這感覺真的非常特別。」本屆東奧將有望力拚二連霸。

男子鉛球的亞洲紀錄，是沙烏地阿拉伯選手哈布希（Sultan Abdulmajeed Al-Hebshi ）的21.13公尺，而我國全國紀錄是由張銘煌2011年所創的20.58公尺，而張銘煌的徒弟、目前才大二的馬皓瑋去年青年盃的18.75公尺成績，瞬間躍升至歷年第二傑。