運動雲

>

馬拉度納心臟驟停逝世！曾有「9輛救護車」緊急出動　最後一句話曝

ETtoday運動雲

▲▼阿根廷世紀球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病發猝逝，享壽60歲。（圖／路透）

▲阿根廷世紀球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病發猝逝，享壽60歲。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

阿根廷足球傳奇馬拉度納於當地時間25日逝世，享壽60歲。當地媒體指出，馬拉度納當時是因突發心臟驟停，共9輛救護車緊急前往救治，但他最終因救治無效去世。

據阿根廷當地媒體報導，阿根廷球星馬拉度納10月30日才剛剛過完60歲生日，卻於25日上午在其位於蒂格雷的家中突發心臟驟停並逝世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導稱，數日前馬拉度納曾在接受腦部手術，隨後一直在那裡居住。《國民報》則指出，馬拉度納在25日上午在家中遭受心臟驟停，共9輛救護車緊急前往救治，但他最終因救治無效去世。

根據多家英媒指出，馬拉度納死前最後一句話是在當天吃完早餐後，告訴姪子埃斯波西多（ Johnny Esposito），「我不舒服」（I don't feel well），想要再回床上躺下。

▲▼阿根廷世紀球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病發猝逝，享壽60歲。（圖／路透）

▲馬拉度納（Diego Maradona）。（圖／路透）

馬拉度納被譽為阿根廷一代球王，曾在1976年世青盃就幫助阿根廷奪下冠軍，但真正讓他揚名立萬且廣為人知，則是那充滿驚奇的1986年世界盃。在馬拉度納死訊傳出後，阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）宣布全國哀悼3天。

關鍵字： 馬拉度納球王足球傳奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲
點這裡，留個言吧! FB

推薦閱讀

曾創造上帝之手　阿根廷球王馬拉度納逝世

曾創造上帝之手　阿根廷球王馬拉度納逝世

中職／擴編選秀挑誰　兄弟板凳深厚可挑球員多

中職／擴編選秀挑誰　兄弟板凳深厚可挑球員多

一半天使一半魔鬼　馬拉度納1986年的奇蹟

一半天使一半魔鬼　馬拉度納1986年的奇蹟

中職／味全龍擴編選秀　統一獅外野好手可以挑

中職／味全龍擴編選秀　統一獅外野好手可以挑

中信盃黑豹旗／8強全數出爐　衛冕軍平鎮戰高苑最受矚目

中信盃黑豹旗／8強全數出爐　衛冕軍平鎮戰高苑最受矚目

中職／桃猿、味全若簽自由球員　將攪動多年不動的FA

中職／桃猿、味全若簽自由球員　將攪動多年不動的FA

關懷盃／陳拓呈詭異球路讓林智勝嚇到　隊友解密：不是變化球

關懷盃／陳拓呈詭異球路讓林智勝嚇到　隊友解密：不是變化球

日職／軟銀王朝4連霸、10年6冠　洋聯徹底壓制央聯

日職／軟銀王朝4連霸、10年6冠　洋聯徹底壓制央聯

毀滅性鐵拳回來了！　泰森狂減45公斤備戰月底傳奇賽事

毀滅性鐵拳回來了！　泰森狂減45公斤備戰月底傳奇賽事

日職／軟銀連2年橫掃巨人封王　4連霸創舉日職第2次

日職／軟銀連2年橫掃巨人封王　4連霸創舉日職第2次

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

熱門新聞

曾創造上帝之手　阿根廷球王馬拉度納逝世

中職／擴編選秀挑誰　兄弟板凳深厚可挑球員多

一半天使一半魔鬼　馬拉度納1986年的奇蹟

中職／味全龍擴編選秀　統一獅外野好手可以挑

中信盃黑豹旗／8強全數出爐　衛冕軍平鎮戰高苑最受矚目

中職／桃猿、味全若簽自由球員　將攪動多年不動的FA

讀者回應

﻿

最新新聞

1NBA尋找2021年明星週新城市

2海沃德改先簽後換去黃蜂

3馬拉度納逝世！曾有9救護車緊急救治

4懷塞德簽約國王

5K湯成功修復撕裂的阿基里斯腱

熱門新聞

1阿根廷球王馬拉度納逝世

2擴編選秀　兄弟板凳深厚可挑球員多

3馬拉度納1986年一人奪世界盃冠軍

4味全龍擴編選秀　統一獅外野手可以挑

5黑豹旗8強爐　平鎮戰高苑受矚目

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

熱門影音

全站熱門影音

羽球男雙廖蘇配叫「人猿配」？　廖敏竣曝爆笑原因：他像猴子

香山高中變強之道

【YAMAHA CUP】北二區移師桃園青埔　小球員這樣說

統一奪冠有人開心，但有人也.....

18歲「蝶王」王冠閎泳破世青紀錄　超鮮6塊腹肌網暴動：根本天菜！

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366