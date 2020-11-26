馬拉度納心臟驟停逝世！曾有「9輛救護車」緊急出動　最後一句話曝

▲阿根廷世紀球王馬拉度納（Diego Maradona）因心臟病發猝逝，享壽60歲。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

阿根廷足球傳奇馬拉度納於當地時間25日逝世，享壽60歲。當地媒體指出，馬拉度納當時是因突發心臟驟停，共9輛救護車緊急前往救治，但他最終因救治無效去世。

據阿根廷當地媒體報導，阿根廷球星馬拉度納10月30日才剛剛過完60歲生日，卻於25日上午在其位於蒂格雷的家中突發心臟驟停並逝世。

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報導稱，數日前馬拉度納曾在接受腦部手術，隨後一直在那裡居住。《國民報》則指出，馬拉度納在25日上午在家中遭受心臟驟停，共9輛救護車緊急前往救治，但他最終因救治無效去世。

根據多家英媒指出，馬拉度納死前最後一句話是在當天吃完早餐後，告訴姪子埃斯波西多（ Johnny Esposito），「我不舒服」（I don't feel well），想要再回床上躺下。

▲馬拉度納（Diego Maradona）。（圖／路透）

馬拉度納被譽為阿根廷一代球王，曾在1976年世青盃就幫助阿根廷奪下冠軍，但真正讓他揚名立萬且廣為人知，則是那充滿驚奇的1986年世界盃。在馬拉度納死訊傳出後，阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）宣布全國哀悼3天。