中信盃黑豹旗／林詠翔5局8K注入強心劑　高苑闖8強

▲中信盃黑豹旗，高苑林詠翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信盃黑豹旗26日16強賽，高苑工商林詠翔5局僅被敲1安打無失分奪勝投，率隊以8比0擊敗中興高中，闖進8強。

林詠翔面對中興高中主投5局，用86球，只被敲出1支安打，奪8次三振，有1次保送無失分，辛俊昇中繼2局，曹威、盧冠宇各投1局都壓制對方打線。總教練李來發表示，「林詠翔高一時就展現球速，但手太想出力會失控，最近找回來，他的球算是蠻難打的，不用太出力去投，現在高苑只有3個先發投手，這場看到他先發好表現，可以說是滿分，也給教練團一個強心劑。」

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林詠翔過去較常後援，這個月的長華盃依然還沒找回控球，這場比賽終於找回好手感。他生涯最快球速曾達146至147公里，此戰先發配速，均速140至141公里，仍展現壓制力，他表示，「最重要的是心態，一直鼓勵自己，告訴自己後面有守備，把該做的做好。教練也跟我講很多，現在高三要沈穩一點，如果狀況能持續到很好，考慮升大學繼續打棒球。」

高苑全場掃14支安打，劉愷廷、潘盛泰、賴丁誌、洪翊銘、楊強森各有2安打，打線表現平均。高苑闖8強後，下一戰對手將是成德高中與秀峰高中的勝隊。