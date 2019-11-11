國中軟式／麥寮剛起步不敵金城　新明扣倒馬公目標8強

▲南市金城2比0擊敗雲縣麥寮奪首勝。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

108學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國賽，11月11日起至11月18日期間在高雄五地開打，甲場地三民高中棒球場首戰由雲縣麥寮國中面對南市金城國中，金城國中以2比0擊敗對手拿下分組預賽首勝。

金城國中先發投手林毓軒主投4局只被敲出1支安打，儘管投出3次四壞球但仍寫下無失分紀錄，並送出1次三振。接續投球的兩名中繼投手邱冠傑、劉子墨合力吃下3局投球，與先發投手林毓軒全場只被對手敲出兩支安打，聯手演出完封，並靠著開局1支安打加對方先發投手歐軒綸單局3次保送，拿下關鍵2分；儘管麥寮國中緊急換上王晨博中繼，4.2局無安打壓制金城打線，但1局下2分仍足以讓金城國中拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

賽後麥寮國中總教練洪偉翔表示，有別於麥寮高中青棒隊菁英較多，青少棒隊才剛起步，球員大多數接觸棒球時間沒有太久，本場能夠打出如此內容已經感到滿意。金城國中總教練洪立昇則認為，可能是因為全國賽球員們表現太緊張，儘管投手群只被敲出2支安打並完封對手，但全場出現5次四壞球仍然太多，在控球上實在不夠理想，投手控球部分可以做得再更好。

另一場由新明國中對上馬公國中的賽事，新明首局先靠著馬公游擊手陳威誌失誤首開紀錄，2局下再透過左外野手巫承桓敲出右外野方向場內全壘打攻下第2分，隨後簡瑋興、謝喬恩獲四壞保送上壘，輪到第一棒廖睿倫打擊時馬公二壘手呂忠益出現失誤，簡瑋興回到本壘攻下新明第3分。3局下，新明攻勢再起，單局敲出4支安打，包含簡瑋興清壘的場內全壘打，新明單局再有8分進帳，以11比0遙遙領先馬公，終場新明就以11分差大勝馬公。

總教練黃湋志對於3局子弟兵把握得分機會給予好評，「事實上軟打，式的球比較不好要把擊球面掌握好比較難，但球員在3局有把握對手不穩的機會，加上投手表現穩健，是第一場比賽能夠贏球的重要關鍵。」身為奪冠熱門隊伍，黃湋志謙虛表示，球隊先以八強做為首要目標，期待球員們能一戰一戰拿下，黃湋志說：「還是要求他們在攻守的內容要做好，成績就是盡力去爭取，先進八強之後再向上挑戰。」

▲桃市新明11比0扣倒澎縣馬公。（圖／學生棒聯提供）