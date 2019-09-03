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莊智淵堅決不回國家隊　體育署：讓他沈澱一下再溝通

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲中華桌球名將莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

記者顏如玉／台北報導

我國桌球名將莊智淵日前因與教練團認知不同，決定退出亞錦賽，且不再加入國家代表隊，儘管體育署長高俊雄表示將全力慰留，但報導指出，莊智淵母親李貴美表示莊智淵仍「堅決」不打國家隊，對此體育署競技運動組組長洪志昌表示，目前就是給莊智淵空間和時間沈澱，「我們會繼續溝通。」

莊智淵原先希望出戰巴拉圭公開賽和亞錦賽單打，藉此衝高積分爭取東京奧運資格，但因比賽日程必須跳過亞錦賽團體賽，不過莊智淵所想的做法，卻和國訓中心教練團規劃有所出入，莊智淵在1日晚間宣布巴拉圭公開賽、亞錦賽和東京奧運都不參賽，退出國家隊。

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▲▼莊智淵宣布不再參加代表隊出賽。（圖／翻攝自Facebook／Chih Yuan Chuany）

▲莊智淵宣布不再參加國家代表隊。（圖／翻攝自Facebook／Chih Yuan Chuany）

事後體育署署長高俊雄表示，將出面了解事情始末，畢竟參加東京奧運是最重要的目標，「莊智淵、林昀儒和陳建安3位是我們最重要的主力，我們會全力慰留，用盡各種辦法，一定會成功慰留！」

但就在體育署表明有信心慰留後，但莊智淵母親李貴美對媒體表示，兒子一旦決定事情就很難改變，接下來將會到日本參與俱樂部比賽，未來計劃到歐洲當教練，對此洪志昌表示，目前的做法就是給莊智淵時間和空間沈澱，「我們這陣子盡量不去煩他，讓他沈澱一下，但我們還是會繼續努力、繼續溝通，保持正向思考及信心。」

關鍵字： 莊智淵亞錦賽體育署洪志昌
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