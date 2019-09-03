中職／《證明自己》自傳18日上市　彭政閔：經驗、趣味分享給大家

▲彭政閔自傳《證明自己：彭政閔》。（圖／翻攝自聯經出版社）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔將在今年球季結束球員生涯引退，9月29日是引退賽，彭政閔首本自傳《證明自己：彭政閔》將在9月18日上市，他說：「這幾年來回憶起不少事情，有些經驗、有些趣味想分享給大家。」

彭政閔在今年球季開打前宣布打完今年就球員退休，他也在今年達成生涯2000支安打目標，生涯累積得分也是中職最多，9月29日是他的引退賽，日子也快接近了。

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他的首本自傳《證明自己：彭政閔》在9月18日正式上市，9月7日預購，是由前緯來體育主播簡政光採訪撰文。

▲彭政閔自傳《證明自己：彭政閔》。（圖／翻攝自聯經出版社）

彭政閔說：「這本書就是我的人生目前為止的經歷，也是我印象比較深刻的回憶！大象步伐雖慢，但總會到達終點。邁向人生新階段，我還是可以繼續證明自己，因為我叫彭政閔！」

他在序中寫著：「很多時期都有人問我要不要出自傳（2008至2013），我總覺得自己是個普通人，好像沒什麼可寫的，但這幾年來回憶起不少事情（可能是面臨引退的時機到了），有些經驗、有些趣味想分享給大家。

2019年1月30日是我宣布引退的日子，在這一天其實心情是滿複雜的。畢竟自己在球員生涯奮鬥了三十二年，感覺很幸運也很開心，卻也有點難過。幸運的是自己在這三十二年來經歷了許多重大比賽，跟許多知名球星一起努力和對決；開心的是能在這些重大比賽中表現自己的能力，以及獲得很多球迷朋友的支持與肯定；難過的則是以後再也沒有辦法體驗對決的那種刺激緊張的感覺了。但我的人生還在進行，或許還會有很多事情等待考驗，不過我還是會繼續努力，好好學習的。」

▲彭政閔自傳《證明自己：彭政閔》。（圖／翻攝自聯經出版社）

《證明自己：彭政閔》由彭政閔自己的視角出發，回顧32年棒球路上的人生風景。從一個不懂什麼是「棒球」的淘氣男孩，慢慢茁壯成為球隊裡的中流砥柱，彭政閔以一貫謙虛自持的口吻，細數他的成長足跡。

不論是少棒到業餘成棒時期的點滴、參與國際賽事的深刻回憶、如何克服傷病陰霾、黃衫軍的輝煌與遺憾，以及關於自己的傳說，彭政閔真實道出他的觀察與體悟，誠懇又帶點幽默，更滿載了對教練、隊友、球迷與家人的深深感謝，和經歷職棒最好與最壞時的心情。

無論世界如何變化，環境有多困難，都不放棄前行，未來我們也依然可以看到彭政閔站在紅土地上，以不同的角色貢獻所長。恰恰期許透過《證明自己：彭政閔》，將自己的故事和經驗，分享給讀者和世世代代熱愛這項運動的棒球人，並且燃燒我們心中的棒球魂。

▲彭政閔自傳《證明自己：彭政閔》。（圖／翻攝自聯經出版社）