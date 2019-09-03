U18世界盃／中國職棒創建元年　刺激三級小將拚職棒

▲U18中國隊。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中國隊相隔19年再次參賽，這批國家隊的總教練也是天津獅的教練李偉。而適逢中國職業棒球聯賽創辦元年，對於這次參賽的中國大陸小將來說，在世界盃所有的磨練都轉化成寶貴的養分，中國職棒成為球員努力的目標之一。

2019年開啟中國棒球職業聯賽新紀元，打造真正職業棒球產業，要求參賽球隊必須註冊成為職業俱樂部有限公司，具備市場化運作的能力，中國職棒元年總計有北京猛虎、天津雄獅、江蘇鉅馬和廣東獵豹4支球隊。

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僅管大陸棒球實力與各國差距大，但中國大陸教頭李偉表示，「雖然我們球員實力可能還比不上別人，但會用最努力的態度面對每一場比賽。」因為這批中國球員未來都有共同的目標，就是打進職棒。

▲U18中國隊教頭李偉。（圖／甘霖廣告提供）



近年來，棒球在中國大陸參與人數翻倍成長，地方政府和民間機構已經陸續增設超過40多座棒球場及設施，未來將提供給三級棒球員，加強學習最新的技術觀念。大聯盟也在2017年和「北控國有地產公司」簽下10年合作協議，把大聯盟轉播帶進大陸國內，有接近100萬人收看。

上個賽季3名來自中國大陸球員參加小聯盟春訓，分別是金鶯許桂源、海盜宮海成和紅襪強巴仁增，今年球季將再多出費城人的王洋，以及釀酒人的趙倫、伊健和寇永康，一共7名大陸球員參加小聯盟春訓，寫下大陸棒球史新高。

本屆U18世界盃大陸首戰3比17被加拿大提前扣倒，第2戰對上尼加拉瓜以3比6落敗，第3戰則是以2比13不敵澳洲，雖然預賽3戰全敗排分組墊底，但3場比賽都有得分，實力對比過去有明顯提升。

▲U18世界盃中國隊目前預賽3戰全敗分組墊底。（圖／甘霖廣告提供）