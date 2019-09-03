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台北公開賽／林俊易感受被期待壓力　今年目標衝世界前50位

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▲▼台北公開賽,林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽，3日在台北小巨蛋登場，前兩天進行會外賽，其中超級300賽美國公開賽奪冠的林俊易，在第二場資格賽三局輸給馬來西亞詹俊為，無緣挺進會內賽。

今年19歲的林俊易在今年美國公開賽一舉奪冠之後，開始受到外界關注，BWF臉書粉專更一度將封面照片換成他，本次挑戰台北公開賽，會內賽首戰對上自家人、2019亞洲青少年羽球錦標賽打進4強的蘇力揚，三局逆轉勝出。

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不過在第二場對上詹俊為，林俊易首局先以17：21讓出後，第二局追至8平後，再以21：13扳回一城，決勝局以4：8落後後，一度以11：10領先，不過被追至12平後，讓對手連續得分，最後以17：21再讓出，無緣晉級會內賽。

▲▼台北公開賽,林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝）

林俊易的兩場會外賽都打滿三局，「這場就是我自己求路上沒有掌握好，加上失誤比較多，對手比我年長、經驗也比我多，後半段的加速沒有把握好，就挑球讓他殺，可能他也知道我就是主動進攻的選手，就對我有些瞭解。」

林俊易談到自己在美國公開賽奪冠之後，「開始慢慢受到關注，「也是有點壓力，還有被期待的壓力，但是我一下場比較沒想那麼多，我自己在經驗上還有差，加上還要適應對手的球路。接下來將要參賽越南公開賽，給今年的目標希望世界排名可以衝進前50名（目前為82）。」

林俊易說，自己目前還沒遇過等級差很多或是覺得很難打的對手，「可能我還沒有遇到世界前10的吧。」而他也是目前台灣男單左手持拍的選手，「就是出手的隱蔽性比較高，不過我覺得自己的技術還不夠成熟，平常也是會看桃田賢斗、李宗偉、周天成、林丹的影片，沒有特定看誰。」

▲▼台北公開賽,林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 台北公開賽林俊易
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