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美網／王薔闖8強大陸史上第3人　教頭評能贏現在的小威

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▲美網,王薔,小威廉斯(Serena Williams)。（圖／達志影像／美聯社）

▲王薔晉級8強，中國史上第3人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

中國美女一姐王薔在美網16強賽，對決前球后巴蒂(Ashleigh Barty)，最終爆冷以6比2、6比4直落2挺進8強，這是中國史上第3位打入美網8強的球員，接下來王薔將對戰傳奇女將小威廉絲(Serena Williams)，對此王薔的教練德維魯(Thomas Drouet)則表示王薔有有機會打贏小威，關鍵就在於心態。

王薔16強面對前球后巴蒂，首盤第3和第5局都完成破發，將局數拉開至4比1，儘管第6局巴蒂有2個破發點，但都遭到化解，首盤王薔就以6比2拿下。到了第2盤，王薔的狀態依舊保持良好，首局原先巴蒂取得40比15領先，卻連續出現4個非受迫性失誤，慘遭破發，隨後王薔就一直保持領先，最終在第10局保發，以6比4拿下勝利，直落2晉級8強。

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晉級8強後，王薔也成為繼李娜、鄭潔、彭帥和張帥之後，中國第5位打進大滿貫8強的女球員，同時也是在李娜和彭帥之後打進美網8強的球員。不過王薔接下來的對手是小威，對此王薔表示，「一直希望可以和小威交手，如此優秀的運動員，能在她職業生涯期間有機會交手，不管結果怎樣，都很開心。」

▲美網,王薔,小威廉斯(Serena Williams)。（圖／達志影像／美聯社）

▲王薔接下來將對決小威。（圖／達志影像／美聯社）

儘管面對的是美國網壇最偉大的選手之一，但王薔的教練卻認為今年王薔有辦法打贏，而最重要的就是心態，「這場比賽的關鍵，是她必須試著擊敗小威，如果她想擊敗的是小威締造過的歷史與在中央球場完成的成就，王薔就沒有機會。她唯一的辦法，就是擊敗現在的小威，如果想的是現在的小威，就有機會獲勝，但如果想的是過去拿下23座大滿貫冠軍的小威，就會是很大挑戰，我希望王薔不要這麼想。」

小威先前在2017年拿下澳網冠軍後，就沒有在大滿貫上奪冠，而她上次贏下美網冠軍還要追朔到2014年，而她今年的狀態也非常好，前4輪比賽有3場都是直落2晉級，相當有機會挑戰冠軍，目前小威也是本屆至今唯一奪下過美網冠軍的選手。

關鍵字： 美網王薔小威
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