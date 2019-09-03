道奇頭號農場初登大聯盟　第一球就掃出生涯首安

▲拉克斯（Gavin Lux）慶祝擊出生涯首安。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇頭號農場拉克斯（Gavin Lux）生涯初登大聯盟，3日對落磯第一個打席就在父母面前擊出生涯首安，第二個打席則是二壘安生涯首支長打，幫助球隊以16比9獲勝，完美跨出大聯盟第一步。

「每個孩子都夢想被叫上大聯盟，『超現實』是形容這感覺最棒的詞彙。」今年大聯盟百大新秀第9位，道奇頭號農場拉克斯說道，「對於上大聯盟的期望就是，一上場就有表現。」而今天他的確辦到了。

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在這場打擊大戰中，次局拉克斯第一個球就擊出生涯首安，並開啟道奇單局4分大局取得6比2領先，拉克斯場邊的父母來不及緊張，就看著年僅21歲的兒子打出歷史性的安打。第3局被對手追了2分之後，第一個上場打擊的拉克斯掃出右外野二壘安，生涯首支長打出爐，整個道奇球場響起熱烈的歡呼聲，該局佩德森（Joc Pederson）3分砲拉開到9比4領先，終場道奇在7轟火力全開之下，以16比9勝出。

1 pitch, 1 swing, 1 hit.



Gavin Lux wasted no time picking up his first hit in his #MLB debut. pic.twitter.com/ViTv8j1e8r — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 3, 2019

RidicuLux



After hitting .347 in @MiLB this season, Gavin Lux is 2-for-2, including this of a double (exit velocity: 109.8 mph), to begin his #MLB career with the #Dodgers. pic.twitter.com/NvuC4KHpCY — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 3, 2019

由於上週莫西（Max Muncy）右手腕受傷，拉克斯被總教練羅伯茲（Dave Roberts）拉上大聯盟，第一場比賽就繳出5打數2安打3得分的好表現。「我們當然希望莫西趕緊歸隊，但他的傷勢實在不好說，所以決定給拉克斯一個機會，而它也值得這一切。」