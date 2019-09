道奇頭號農場初登大聯盟　第一球就掃出生涯首安

▲拉克斯(Gavin Lux)慶祝擊出生涯首安。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

道奇頭號農場拉克斯(Gavin Lux)生涯初登大聯盟,3日對落磯第一個打席就在父母面前擊出生涯首安,第二個打席則是二壘安生涯首支長打,幫助球隊以16比9獲勝,完美跨出大聯盟第一步。

「每個孩子都夢想被叫上大聯盟,『超現實』是形容這感覺最棒的詞彙。」今年大聯盟百大新秀第9位,道奇頭號農場拉克斯說道,「對於上大聯盟的期望就是,一上場就有表現。」而今天他的確辦到了。

在這場打擊大戰中,次局拉克斯第一個球就擊出生涯首安,並開啟道奇單局4分大局取得6比2領先,拉克斯場邊的父母來不及緊張,就看著年僅21歲的兒子打出歷史性的安打。第3局被對手追了2分之後,第一個上場打擊的拉克斯掃出右外野二壘安,生涯首支長打出爐,整個道奇球場響起熱烈的歡呼聲,該局佩德森(Joc Pederson)3分砲拉開到9比4領先,終場道奇在7轟火力全開之下,以16比9勝出。

