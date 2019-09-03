運動雲

>

中職／悍將慶中秋5大卡司輪番上陣　王宏恩913開唱

ETtoday運動雲

▲王宏恩。（圖／悍將提供）

▲王宏恩。（圖／悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將下周新莊主場將以月球為主題，13日至15日連續3天舉辦富邦人壽「LUNA」主題日及「月光音樂會」，邀請跨世代金曲歌手於賽後接力開唱。球團表示，13日賽後由「布農之月」王宏恩打頭陣，將帶來多首經典歌曲，陪大家共度美好的中秋之夜。

來自台東布農族的原住民歌手王宏恩，大學畢業後正式出道，在音樂創作上的靈感全都來自部落的故事，他堅持把母語融入創作中，一心想為部落發聲進而提升原民生活與形象。 2000年王宏恩以布農族母語發行了他的首張專輯《獵人》，並入圍第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎，在音樂創作這條路上，他不斷突破與創新，嘗試融入流行音樂元素，讓歌曲更平易近人也更具有感染力。

王宏恩出道至今20個年頭，發行過七張專輯，也多次入圍金曲獎項，2002年便以個人第二張創作專輯《王宏恩．Biung》，奪得第13屆金曲獎最佳方言男演唱人獎，此張專輯的作詞、作曲、製作人都出自王宏恩之手，更被中華音樂人交流協會選為年度十大優良專輯之一。2004年再以〈親愛的寶貝〉歌曲獲得第16屆金曲獎最佳作曲人獎，再為自己拿下第二座金曲獎盃！

「月光音樂會」將由跨世代金曲歌手輪番開唱，首日除了「布農之月」王宏恩，悍將透露，還有一位「搖滾女王」，以及14日「全雷打」與「美聲蘿莉」、15日的「心花開」等5位超強卡司尚未揭曉，將一同接力開唱。

請繼續往下閱讀...
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

推薦閱讀

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

「變態曲球」從頭頂竄進好球帶　打者彎腰躲球傻眼吃K

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

「林書豪應得的肯定遠超冠軍戒」　加國記者力挺道出亞裔球員辛酸

世籃賽／周琦致命失誤+必進球失手慘成戰犯　郭艾倫打不到14分鐘氣哭

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

熱門新聞

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

「變態曲球」從頭頂竄進好球帶　打者彎腰躲球傻眼吃K

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

讀者回應

﻿

最新新聞

1法國戈貝爾一早被挖起來藥檢轟FIBA

2戴資穎左訓調整備戰中國公開賽

33日運彩看好富邦勝統一

4像石井一久　王彥程被封日本殺手

5莊智淵不回國家隊　體署：讓他沈澱

熱門新聞

1道恩斯遭強襲球擊中臉　趴地送醫檢查

2戰鬥民族強壓 南韓2連敗晉級無望

3這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

4莊智淵和蔣澎龍20年競合再上演

5U18中華隊有望分組第一進複賽

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366