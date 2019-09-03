中職／悍將慶中秋5大卡司輪番上陣　王宏恩913開唱

▲王宏恩。（圖／悍將提供）

記者王真魚／綜合報導



富邦悍將下周新莊主場將以月球為主題，13日至15日連續3天舉辦富邦人壽「LUNA」主題日及「月光音樂會」，邀請跨世代金曲歌手於賽後接力開唱。球團表示，13日賽後由「布農之月」王宏恩打頭陣，將帶來多首經典歌曲，陪大家共度美好的中秋之夜。



來自台東布農族的原住民歌手王宏恩，大學畢業後正式出道，在音樂創作上的靈感全都來自部落的故事，他堅持把母語融入創作中，一心想為部落發聲進而提升原民生活與形象。 2000年王宏恩以布農族母語發行了他的首張專輯《獵人》，並入圍第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎，在音樂創作這條路上，他不斷突破與創新，嘗試融入流行音樂元素，讓歌曲更平易近人也更具有感染力。



王宏恩出道至今20個年頭，發行過七張專輯，也多次入圍金曲獎項，2002年便以個人第二張創作專輯《王宏恩．Biung》，奪得第13屆金曲獎最佳方言男演唱人獎，此張專輯的作詞、作曲、製作人都出自王宏恩之手，更被中華音樂人交流協會選為年度十大優良專輯之一。2004年再以〈親愛的寶貝〉歌曲獲得第16屆金曲獎最佳作曲人獎，再為自己拿下第二座金曲獎盃！



「月光音樂會」將由跨世代金曲歌手輪番開唱，首日除了「布農之月」王宏恩，悍將透露，還有一位「搖滾女王」，以及14日「全雷打」與「美聲蘿莉」、15日的「心花開」等5位超強卡司尚未揭曉，將一同接力開唱。