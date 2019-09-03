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讓日本武士陷入沈默的日本殺手　王彥程投球像石井一久

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▲王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天育成選手王彥程2日在U18世界盃賽對日本繳出5局僅失1分好投，連2年抗日成功，再度受到關注，被日媒封為「日本殺手」，更有人提到，他的投球方式令人想起樂天總管石井一久球員時期的模樣，「肩膀柔軟度十足，很好的出手點加上髖關節的運用，讓打者難以掌握。」

王彥程去年亞青一夫當關，完投9局僅失1分，昨天在世青賽對抗日本，投5局僅用66求，全場2安都是被第4棒石川昂彌所擊出，送出3次三振、僅失1分。

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總教練周宗志滿意子弟兵表現，很高興這場讓他找回信心，他也透露，王彥程在巔峰時期，直球是武器，受傷遇到失速低潮後，逐漸開始調整變化球，但影響到投球節奏，兩種球路都不理想；昨役速度雖然沒有預期來得好，但控球方面有做到，還是有一定的壓制性，先以直球搶好球數，再用變化球對決，各種球路都控制得不錯。

日媒也觀察得相當仔細，撰文分析王彥程與去年的不同，「有別於上一次140公里速球連發，王彥程今年投球內容主要是以135公里左右的直球，搭配120公里左右的滑球以及120公里左右的變速球，盡量把球壓在低角度的位置，尤其是變速球，讓日本武士打線陷入沈默。」

打不到王彥程的135公里直球，日媒指出關鍵在於他的肩膀柔軟度，以及髖關節的運用能力，「王彥程在手肘抬高的瞬間，看不到他的手腕，導致放球點不好辨識，打者也難以掌握。」

成了新一代抗日王牌，王彥程再度受到日本關注，日媒也提到，「王彥程有氣勢地抬起右腳後，重心壓低，其右手的手套會稍稍傾斜，再將球投出，令人想起石井一久。」

關鍵字： 日職石井一九王彥程U18
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