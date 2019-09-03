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世籃賽／暴龍主帥領加國對決好友瓦倫修納斯　「愛他但要打爆他」

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▲▼暴龍主帥納斯放話要打爆前子弟兵瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍主帥納斯放話要打爆前子弟兵瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

由暴龍冠軍教頭納斯(Nick Nurse)帶領的加拿大，在世界盃小組賽首戰不敵澳洲，3日晚間對另一強敵立陶宛得全力搶勝，納斯也將對決過去在多倫多與他共事了6年的立陶宛中鋒瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)，他大讚這位上季被交易到灰熊的長人是本屆世界盃最出色的中鋒之一，「當然我愛Jonas，但我會試著打爆他。」

大名單上原有17名NBA球員的加拿大，與美國隊一樣面臨了嚴重的辭退潮，最後僅國王控衛喬瑟夫(Corey Joseph)和魔術中鋒柏區(Khem Birch)同意代表出賽，加上他們與兩強澳洲、立陶宛同組，晉級之路並不好走。加國首戰就出師不利，慘輸給澳洲16分，3日對立陶宛一役將是生死戰。

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儘管承受了巨大了晉級壓力，當被立陶宛記者用不太流暢的英文問到昔日的子弟兵瓦倫修納斯，納斯仍花費了一些時間回答，「他和我是好朋友，很顯然，我曾執教他很長的一段時間，也和他一起去過立陶宛。他是一名NBA先發中鋒，加入國家隊也很久了，毫無疑問，他是本屆賽事最出色的長人之一。」

▲▼立陶宛中鋒瓦倫修納斯。（圖／CFP）

▲立陶宛中鋒瓦倫修納斯。（圖／CFP）

納斯2013年起擔任暴龍助教，上季被「扶正」為主帥；瓦倫修納斯則從2012-13賽季到上季都是多倫多的主戰中鋒，但今年2月成為暴龍與灰熊換取小賈索(Marc Gasol)的籌碼之一，他與納斯共事6年多，私下交情很好，是亦師亦友的關係。

對於將與昔日子弟兵在場上一較高下，納斯打趣表示，「當然我愛Jonas，但我會試著打爆他。」瓦倫修納斯則很正經地回應，「我不會這樣看我們的對決，最重要的還是贏球，而不是要打爆對方。加拿大是一支很優秀的隊伍，這會是一場艱難的比賽。」

▲▼加拿大主帥納斯。（圖／CFP）

▲加拿大主帥納斯。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍隊納斯瓦倫修納斯加拿大立陶宛世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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