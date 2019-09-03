小熊深怕又當冤大頭！　謹慎控管達比修有投球量

▲小熊達比修有本季投球量比去年多近4倍。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

小熊日籍投手達比修有去年賽季因右肘疲勞報銷，今年球季球團一直有在注意達比修有的投球量。而達比修有原訂2日先發出戰釀酒人，但因為前臂緊蹦關係，決定讓他跳過先發，對這位日籍投手的身體狀態，球團不敢大意。

教頭梅登（Joe Maddon）認為達比修有並沒有出現任何嚴重傷勢，只是針對身體狀況進行調節，「首先，如果一個人的未達投球狀態，我們不會讓他丟。但第二個問題是，我們一直關注他從去年到今年的投球量竟是如此驚人。」

請繼續往下閱讀...

達比修有去年因為右手肘傷勢，整賽季只投了40局，但今年賽季已經先發出賽27場，投球局數來到152.1局，這不僅是關於今年他的身體狀態，而是他還剩餘4年合約，小熊球團必須謹慎控管他的投球量。

跳過一次先發的達比修有，預計下一戰將於台北時間7日先發對上釀酒人，這中間他將會有10天的休息時間，一方面緩解手臂緊蹦的狀況，幫助他進行調整，另一方面也控制本季的投球量。

33歲的達比修有在去年簽下6年價值1.26億美元大合約後，一直沒有投出符合身價的成績，目前賽季至今27場先發，成績5勝6敗、防禦率4.25，主投152.1局當中被擊出31支全壘打則已經寫下生涯最差紀錄。