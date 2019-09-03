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中職／味全打造全新小龍女啦啦隊　9日選拔KIMIKO當評審

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▲味全龍第一屆「go beauties小龍女」海選起跑，KIMIKO老師擔任評審長。（圖／味全龍提供）

▲味全龍第一屆「go beauties小龍女」海選起跑，KIMIKO老師擔任評審長。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍在球員底定之後，今天（3日）宣布將於9月9日正式展開第一屆啦啦隊選拔賽，展開全新啦啦隊「go beauties 小龍女」選拔。

在簽下32位選秀球員之後，味全龍正積極於斗六棒球場訓練基地操兵備戰，為了迎戰年底所規劃的國際交流賽事及中職冬季聯盟等，目標重啟百萬龍迷當年的震撼應援。

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第一屆go beauties小龍女選拔賽第一階段海選，邀請到舞蹈天后KIMIKO老師擔任評審，評審還有阿斯貝克運動科技董事長黃柏文、傳動數位整合行銷執行長楊欣怡，以及小龍女教練李昕Amis、亞立詩鑽石執行長游竣文等。

小龍女選拔第一階段海選將從9月9日起到9月30日截止，10月10日當天將由評審團面試後挑選出至少24名女孩，進入第二階段選拔賽，24位女孩將在接下來味全龍的國際邀請賽中展現舞藝，並提供現場觀眾投票，預計將在11月13日公布10位準啦啦隊名單，隨即展開訓練。

第一屆go beauties小龍女選拔賽的詳細規則，9月3日將同步於味全龍隊臉書、IG、與Youtube官方頻道、go票亮、TikTok、初樂直播等平台同時發布，並即刻起展開報名。

領隊吳德威強調，球隊精神「Dare to Innovate ! 創新，沒在怕的！」也盼全國18歲以上、多才多藝、有志於職棒事業、內外兼修的女孩們踴躍報名，用創新活力一起來打造味全龍隊的美麗新亮點。

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