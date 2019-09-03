「變態曲球」從頭頂竄進好球帶　打者彎腰躲球傻眼吃K

▲小熊後援這顆噁心曲球鑽進好球帶，打者席格傻眼吃K。（圖／翻攝自大聯盟推特）



記者路皓惟／綜合報導

水手隊席格（Kyle Seager）近期打擊狀態火熱，但在3日面對小熊後援德維克（Brad Wieck）完全沒轍，這顆變化軌跡超噁心的曲球，從打者身前拐進好球帶，第一時間席格被嚇到彎腰閃躲，最後只能看著球進壘遭到主審拉弓三振。

比賽進入到9局上，席格球數為2好2壞，德維克投出一顆74英哩大曲球，席格直接蹲低閃球，沒想到這顆球最後竄進好球帶的上緣，無奈遭到三振的席格無法置信，在走回休息區的路上，一直口中念念有詞。

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德維克這顆噁心曲球引發球迷討論，小熊教頭梅登（Joe Maddon）也看得很興奮，大讚子弟兵的曲球，「無論是對速球或曲球都有很好的掌控力，站在投手丘上威風凜凜，那真是有趣。」

此戰雙方前4局都掛蛋，水手於5局上靠著戈登（Dee Gordon）的二壘安打先馳得點，一路遭到封鎖的小熊於7局下反攻，把握2次保送的得分機會，瑞佐（Anthony Rizzo）適時安打追平比數，接著舒瓦伯（Kyle Schwarber）三壘安打帶3分打點，該局小熊吃5分大局奠定勝基，終場小熊就以5比1逆轉勝。