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12強／韓國公布60人名單全韓職本土　沒有大聯盟球員　

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▲南韓奪世界12強棒球賽冠軍。（圖／翻攝自WBSC推特）

▲韓國奪首屆世界12強棒球賽冠軍。（圖／翻攝自WBSC推特）

記者歐建智／綜合報導

韓國今天（3日）公布世界12強棒球賽的60人名單，由於規定大聯盟40人名單球員不能參賽，因此名單中沒有大聯盟球員。

依據世界12強棒球賽規定，9月3日要提交60人大名單，之後再從中選出最後28人出賽名單，在10月3日送出，而且只有在60人名單中的球員才能參賽。

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中華隊在60人名單中有10位左右旅外球員，韓國隊完全沒有大聯盟球員，柳賢振、秋信守、崔志萬都不在名單中，本來崔志萬也在考慮人選中，但最後作罷。

韓國隊60人名單中有28名投手、5名捕手，15名內野手和12名外野手，全是韓國職棒本土球員，沒有旅外球員。

韓國隊60人名單如下：

投手：金廣鉉、金泰勳、咸德柱、梁玹種、車雨燦、具昌模、文昇元、朴鍾勳、徐真勇、河載勲、李映河、李炯範、朴相垣、金相洙、曹尚佑、崔原態、韓賢熙、文敬燦、元泰仁、徐俊源、高祐錫、金大鉉、鄭佑永、金載潤、裵齊晟、李帶溵、元鐘玄、李在學。

捕手：姜珉鎬、梁義智、李宰元、崔在勳、朴世赫。

一壘手：朴炳鎬、吳在一。

二壘手：金相豎、安致弘、鄭恩源、朴玟宇。

三壘手：崔廷、許敬民、黃載鈞、李沅錫、朴燦灝。

游擊手：金河成、金慧成、沈佑俊、盧珍赫。

外野手：孫兒葉、金賢洙、姜白虎、朴健祐、金宰煥、閔炳憲、田峻玗、蔡恩成、高宗郁、韓東旻、李政厚、具滋昱。

關鍵字： 12強賽棒球中華隊韓國
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